¿Quién es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann?

El depredador sexual alemán Christian Brueckner sigue siendo el principal sospechoso del caso Madeleine McCann a día de hoy, pese a que la Fiscalía de su país no consiguió recopilar pruebas suficientes que permitieran mantenerle en prisión provisional una vez que cumplió su condena por violar en 2005 a una anciana estadounidense de 72 años en su casa de Praia da Luz, la misma zona de la costa portuguesa en la que se perdió la pista de la pequeña británica el 3 de mayo de 2007.

El varón, al que la Fiscalía de Braunschweig considera responsable de la desaparición y muerte de la pequeña Maddie, tiene que llevar una pulsera telemática en el tobillo y presentarse regularmente a firmar, pero se encuentra en libertad. El pederasta no exclusivo –tiene a sus espaldas condenas por abuso infantil y posesión de pornografía con menores, pero también por delitos sexuales cometidos contra mayores de edad– salió de la cárcel el pasado mes de septiembre.

Fue identificado como sospechoso en 2020 y acusado formalmente de la desaparición en abril de 2022, convirtiéndose en el único imputado en el caso, años después de que Scotland Yard lanzase la Operación Grange y tomara las riendas de la investigación en 2011, ante el estancamiento de las indagaciones de la Policía lusa. La principal línea de investigación siempre fue que a la menor la secuestraron personas extrañas. Inicialmente se identificaron al menos 38 sospechosos potenciales, pero el cerco se terminó cerrando alrededor de Brueckner.

¿Qué señala a Brueckner?

El fiscal alemán encargado del caso de Madeleine, Hans Christian Wolters, ha manifestado en diferentes ocasiones que cree que Brueckner secuestró y asesinó a Maddie. Cuando la pequeña desapareció, él vivía a unos 3 kilómetros del complejo en el que veraneaban los McCann y la geolocalización de su teléfono lo sitúa en la zona la noche de los hechos.

Además, hay constancia de que el depredador sexual alemán mantuvo una conversación de chat en la que señaló que quería "atrapar a un niño pequeño y usarlo durante días", e incluso grabar en vídeo "cómo lo torturo", antes de que la menor británica fuese capturada mientras dormía. Estaba "obsesionado" con los niños, aseguró el representante del Ministerio Público.

También resulta llamativo que Brueckner, que vivía en el Algarve desde 1995, se marchara de Portugal y regresara a Alemania poco después de la desaparición de Maddie, en mayo de 2007. Un amigo suyo de la época en la que residía en el Algarve contactó con Scotland Yard y le incriminó en el caso.

El testigo aseguró que se encontró con Brueckner en el pueblo español de Órgiva unas semanas después de que se perdiera la pista de la menor de tres años en Praia da Luz, que hablaron del caso y él realizó una afirmación que le señalaría como el responsable de lo que le sucedió a la niña británica.

Según su relato, él le comentó a Brueckner que le parecía extraño que Madeleine hubiera desaparecido sin dejar rastro. Su respuesta: "Sí, no gritó". "Hablaba en serio", aseveró el testigo. Es ahí cuando los investigadores descubren que el móvil del sospechoso estuvo conectado a una antena de Praia da Luz hasta poco antes de la desaparición de la niña.

Admirador del ‘monstruo de Amstetten’

Otra persona de su entorno declaró que Brueckner le confesó que sentía admiración por el austríaco Josef Fritzl, el monstruo de Amstetten. Su ídolo violó a su hija Elisabeth —con la que tuvo siete hijos-nietos— durante 24 años (de 1984 a 2008).

Todo ese tiempo la mantuvo encerrada en un zulo. Una habitación con las ventanas tapiadas en el ático, donde la obligaba a vivir aislada del mundo. Así lo había hecho previamente con su mujer, hasta que murió en 1980. Una terrible historia que a Brueckner le fascinaba.

Las personas con las que el delincuente alemán tuvo contacto durante los años en los que vivió en el Algarve portugués no conservan muy buena opinión de él. Por su parte, Michael Tatschl —de 46 años— dijo de su examigo: "Sé que lo hizo".

El austríaco fue compañero de piso de Brueckner en Praia da Luz y le considera "capaz de arrebatar un niño para forzarlo sexualmente o por dinero". "Él era un pervertido", sentenció. El hombre explicó que el sospechoso tenía una gran capacidad para colarse en los apartamentos para robar.

Él cree que pudo llevarse a Maddie y vendérsela a alguien de su círculo sexual. Piensa que vendía drogas y pornografía infantil en la dark web. Según este testimonio, Brueckner se jactaba del dinero que ganaba y sus amigos se preguntaban de dónde lo sacaba.

Una vieja teoría

Tras la última –e infructífera– búsqueda de los restos de Madeleine en 2023 en una zona en la que solía acampar Brueckner, emergió de nuevo una antigua teoría que explicaría la desaparición de la pequeña, pero que nunca se exploró (posiblemente porque no habría indicios suficientes que fueran en esa dirección).

El diario portugués Correio da Manhã publicó el pasado mes de junio que la niña pudo salir en medio de la noche a buscar a sus padres, que estaban cenando con unos amigos en un restaurante de tapas del complejo turístico, y ser atropellada por un conductor ebrio.

Según aseguró, la hermana de un hombre británico alertó en 2018 a la Policía del Reino Unido de que el varón y su mujer —una alemana— podrían estar implicados en el caso. La denunciante situaba a la pareja de 'alcohólicos', en sus propias palabras, en un café cercano a los apartamentos Ocean Club en los que desapareció Madeleine la noche de los hechos.

La mujer creía que ellos pudieron golpear a la niña con el coche y deshacerse del cuerpo después. El periódico portugués incluso señalaba que un vecino de la mencionada pareja declaró ante la Policía que los oyó discutir al día siguiente y que el hombre repetía a gritos continuamente la frase "¿por qué la trajiste?".