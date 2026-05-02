Suiza celebrará un referéndum el próximo mes de junio para decidir si fija en diez millones el máximo de personas con residencia en el territorio nacional, mediante una propuesta que podría dejar sin permiso de estancia a parte de la población extranjera. La iniciativa ha sido impulsada por el Partido Popular Suizo, partido de derecha dura y nacionalista, que no cuenta con el respaldo del Gobierno federal.

La consulta, que está convocada para el 14 de junio, preguntará a los ciudadanos suizos si desean que el país establezca en diez millones el límite de residentes permanentes en la nación para el año 2050. Actualmente se estima que Suiza tiene una población de 9,5 millones de habitantes, por lo que, si la propuesta prospera, el Gobierno podría verse obligado a actuar de forma inmediata.

El Partido Popular Suizo ha logrado forzar la votación tras reunir las firmas necesarias, aprovechando el sistema de democracia directa que rige en la Confederación Helvética. Esta cuestión de gran relevancia se enmarca en la serie de referendos habituales que se celebran en el país, que dispone de instrumentos específicos para consultar con frecuencia la opinión de su ciudadanía.

Ese mismo 14 de junio, la población suiza también decidirá sobre una reforma de la función pública, cuyo objetivo es recortar el ritmo de nuevas incorporaciones. El plan del Ejecutivo helvético pasa por disminuir las contrataciones desde las actuales 6.600 hasta 4.000.

El comité de la iniciativa impulsada considera que Suiza se enfrenta a una inmigración masiva que está provocando escasez de vivienda, aumento de los alquileres, expansión urbana descontrolada, atascos de tráfico, trenes abarrotados, aumento de la delincuencia, un sistema sanitario saturado y un deterioro de la calidad de la educación. La iniciativa tiene como objetivo limitar la inmigración a un nivel razonable.