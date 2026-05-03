Así sería la imagen de Madeleine McCann en la actualidad

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 en el Algarve (Portugal). La niña británica, que estaba a punto de cumplir los cuatro años de edad, dormía junto a sus hermanos pequeños –los mellizos Sean y Amelie– en el apartamento turístico que la familia había alquilado en Praia da Luz cuando sus padres la vieron por última vez. El caso sigue sin resolver.

La Fiscalía alemana dio por muerta a la menor en 2020 y cree que el responsable de los hechos es un depredador sexual de su país, Christian Brueckner. La Policía Metropolitana de Reino Unido, por su parte, sigue considerando que Maddie se encuentra "desaparecida", dado que no tiene pruebas contundentes sobre su posible fallecimiento.

Lo cierto es que ninguna de las investigaciones policiales –y ha habido tres: la portuguesa, la alemana y la británica– ha sido concluyente. De ahí que siga siendo una incógnita si la joven, que hoy tendría 22 años, sigue viva. Y, si lo está, cuál sería su aspecto. Especialmente después de que mujeres de distintos países salieran a la palestra afirmando ser Maddie.

Opción 1: evolución más probable

Según el experimento realizado por Libertad Digital con Chat GPT, después de facilitarle varias imágenes de la menor cuando desapareció, así como de los distintos retratos robot realizados por la policía años después y también fotografías recientes de sus padres, Madeleine sería una joven rubia de tez blanca y ojos grandes, con semblante dulce y sereno.

Simulación generada con IA.

Opción 2: más parecida a su padre

Cuando le pedimos al asistente de la Inteligencia Artificial que nos dé una alternativa a la imagen, considerando que la evolución física de la joven se hubiera inclinado en la balanza a parecerse más a su padre, Gerry McCann, apreciamos que sus rasgos se endurecen mínimamente, su nariz se torna más respingona y la forma de la cara se alarga ligeramente.

Simulación generada con IA.

Opción 3: más similar a su madre

Si le pedimos a Chat GPT que ajuste la imagen teniendo en cuenta que el aspecto físico de la menor hubiera evolucionado hacia un parecido más aproximado al de los rasgos de su madre, Kate McCann, la forma de la cara se hace más cuadrada, los labios se vuelven más gruesos y presenta un gesto más risueño.

Simulación generada con IA.

La búsqueda continúa

Los padres de Madeleine McCann mantienen viva la incansable búsqueda de su hija, de la que no se han tenido noticias desde su desaparición –hace ya 19 años–, contratando a investigadores privados y colaborando con las pesquisas desarrolladas por las policías de Portugal, Alemania y Reino Unido.

Así mismo, continúan activas la página web y las cuentas en redes sociales destinadas a recabar posibles datos o pistas que lleven a la localización de la joven. El matrimonio sigue teniendo intacta la esperanza de encontrar con vida a su hija.

"Los años parecen pasar aún más rápido y, aunque no tenemos noticias importantes que compartir, nuestra determinación de no escatimar esfuerzos se mantiene firme. Haremos todo lo posible para lograrlo", publicaron en el 18 aniversario de su desaparición.