Todo lo que sabemos de la desaparición de Madeleine McCann, 19 años después

Se cumplen 19 años de la desaparición más mediática del siglo XXI. Madeleine McCann fue raptada el 3 de mayo de 2007 en el Algarve (Portugal). La niña británica, de sólo tres años de edad, dormía junto a sus hermanos pequeños –los mellizos Sean y Amelie– en el apartamento turístico que sus padres habían alquilado en Praia da Luz, mientras la pareja disfrutaba de una cena con amigos en un restaurante cercano.

Esta circunstancia, unida a que las estadísticas señalan que es muy probable que el responsable de la desaparición de un menor pertenezca al entorno más cercano, motivó que la Policía lusa sospechara del matrimonio desde el principio. Gerry McCann declaró que el establecimiento, Tapas, estaba tan cerca de la vivienda vacacional que no le pareció "diferente a cenar en el jardín de casa".

Según contaron los integrantes del grupo, cuando quedaban para cenar –llevaban haciéndolo varias noches seguidas– hacían rondas de vigilancia cada 20 o 30 minutos para comprobar que los hijos de todos (un total de ocho) estaban bien. Pero el entonces inspector jefe de la Policía Judicial portuguesa, Gonzalo Amaral, vio en sus testimonios una especie de complot para encubrir la posible muerte accidental de la niña británica.

El calvario de los McCann

Periódicos y televisiones contribuyeron a crear una terrible imagen del matrimonio McCann en la opinión pública, que pasó de compadecerlos a condenarlos. La Policía portuguesa incluso ofreció un acuerdo a los padres a cambio de reconocer que la pequeña había fallecido y ellos habían ocultado su cuerpo. Como lo rechazaron, Amaral emprendió una cruzada personal contra la pareja.

Tanto es así que acusó a los investigadores británicos de favorecer al matrimonio McCann siguiendo sólo las líneas de investigación que los excluían como responsables de los hechos. Situación que derivó en que Amaral fuese apartado del caso en octubre de 2007, aunque después publicó un libro que obligó al matrimonio a llevarle ante los tribunales.

Hay que recordar que cuatro meses después de la desaparición de Maddie se comunica a sus padres que eran argüidos, término que se utiliza en Portugal para indicar que a la persona se le atribuye la condición de sospechoso formal. Sin embargo, los investigadores lusos reconocieron poco después –en julio de 2008– que no tenían pruebas que inculparan a los McCann y la causa contra ellos fue archivada.

¿Qué pasó hasta Brueckner?

Ante el estancamiento de la investigación lusa, el Gobierno británico presionó y Scotland Yard lanzó la Operación Grange en 2011. Inicialmente tenía como objetivo la revisión de las pruebas recopiladas tanto por Portugal como por detectives privados. Pero en 2013 se identificaron nuevos sospechosos y las pesquisas adquirieron otra dimensión.

La principal línea de investigación siempre fue que la menor había sido víctima de un secuestro planificado por parte de personas extrañas. Se descartó la implicación de los padres y buscaron posibles conexiones con redes de pederastia y criminales que se encontraban en la zona en el momento de los hechos. Se identificaron al menos 38 sospechosos potenciales.

A día de hoy, la Policía Metropolitana de Reino Unido sigue considerando que Madeleine McCann se encuentra "desaparecida", dado que no tiene pruebas contundentes sobre su posible fallecimiento, y colabora activamente con la Fiscalía alemana, que dio por muerta a la pequeña en 2020 y considera responsable a un depredador sexual de su país.

El único imputado: un pederasta alemán

El alemán Christian Brueckner fue identificado como sospechoso en 2020 y acusado formalmente de la desaparición en abril de 2022. Se convirtió así en el único imputado en el caso de Madeleine. Cuando se llevaron a la pequeña en medio de la noche, él vivía a aproximadamente 3 kilómetros del complejo donde veraneaban los McCann y la localización de su teléfono móvil le situó en la zona la noche de los hechos.

Un amigo suyo, de la época en la que residió en Portugal, le incriminó. Según aseguró a los investigadores, se lo encontró en el pueblo español de Órgiva unas semanas después de que se perdiera la pista de la menor e hizo una afirmación que le señalaría como el responsable. Cuando le comentó a Brueckner que le parecía extraño que Madeleine hubiera desaparecido sin que nadie hubiera visto u oído nada, él respondió: "Sí, no gritó". "Hablaba en serio", aseveró el testigo.

Brueckner es un depredador sexual con un largo historial delictivo y varias condenas a sus espaldas. Una de ellas por violar a una mujer de 72 años en 2005, precisamente en Praia da Luz. El fiscal alemán encargado del caso, Hans Christian Wolters, le responsabiliza del secuestro y asesinato de Maddie. Pero, pese a los intentos del Ministerio Público por encontrar algún indicio que retrasara su salida de la cárcel, logró su liberación en septiembre de 2025.