Una rave ilegal en un campo militar de Francia se salda con 33 intoxicados por drogas y 600 multas

Una rave ilegal de tres días en el corazón de Francia ha dejado un balance de al menos 33 personas atendidas por intoxicaciones relacionadas con drogas –cinco de ellas de urgencia– y más de 600 multas.

La concentración, conocida como Teknival, reunió a más de 40.000 asistentes en su punto álgido el sábado por la tarde. Todo, en un lugar poco habitual para este tipo de citas: un campo de tiro de la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, situado entre Bourges y Cornusse, en el departamento de Cher. Un escenario que, lejos de pasar desapercibido, ha provocado la reacción directa del Gobierno.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se ha desplazado hasta la zona y ha sido claro en su valoración: ha denunciado que se trata de un "evento totalmente ilegal". En un mensaje posterior, ha insistido en que "esta situación es inaceptable" y ha afirmado que "el Estado ha intervenido para garantizar la seguridad de los participantes y de los residentes locales".

Y es que, según publica Le Figaro, los organizadores escogieron de forma deliberada dicho escenario por ser la ciudad natal del propio ministro, a quien critican por su política contra los macroeventos gratuitos. "Seremos más firmes. Gracias al proyecto de ley RIPOST, la participación en un encuentro musical ilegal se convertirá en un delito, y las sanciones contra los organizadores se endurecerán", ha escrito en esta línea Laurent Nuñez en sus redes sociales.

Dans le Cher, un rassemblement musical illégal a lieu depuis vendredi, réunissant près de 17 000 personnes aux abords de zones habitées, sur un terrain militaire présentant des risques et des champs exploités par des agriculteurs. Un cadre légal existe pour l'organisation de… pic.twitter.com/5duPMLOQSz — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) May 3, 2026

Durante los tres días de fiesta, 45 bomberos y 30 efectivos de Protección Civil han permanecido desplegados en las inmediaciones para atender cualquier emergencia.