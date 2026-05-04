Al menos dos muertos en un atropello múltiple en Leipzig (Alemania)

Dos personas han fallecido y varias han resultado heridas tras ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según han confirmado fuentes policiales a medios locales como Radio Leipzig y la cadena NTV.

Testigos citados por la misma emisora han relatado que un SUV de la marca Volkswagen circulaba a gran velocidad por una zona peatonal, llegando incluso a llevar a una persona sobre el capó.

También han señalado la presencia de varios cuerpos cubiertos con sábanas en el lugar. Algunas informaciones iniciales mencionaban un posible apuñalamiento, suceso que por el momento no se ha confirmado oficialmente.

Además, otras dos personas se encuentran gravemente heridas, según la televisión local MDR, que cita fuentes policiales.

🔴 Al menos dos muertos en una atropello múltiple en Leipzig (Alemania) pic.twitter.com/qOkGVKpPWB — Libertad Digital (@libertaddigital) May 4, 2026

Detenido el presunto culpable

La policía ha informado a través de su perfil en la red social X de que se ha desplegado un amplio operativo en el centro de la ciudad, pidiendo a la población que mantuviera libres las vías de acceso para los equipos de emergencia y siguiera sus indicaciones.

Aktuell findet im Zentrum #Leipzig ein Polizeieinsatz statt. Halten Sie die Rettungswege frei und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht… — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 4, 2026

Según este mismo comunicado, el vehículo atropelló a varias personas en la calle Grimmaische y posteriormente huyó. El conductor ya ha sido detenido y, según las autoridades, no representa actualmente un peligro.

Por su parte, el director del servicio de bomberos de Leipzig, Axel Shuh, ha declarado que "han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves".

Asimismo, ha añadido que hay otros 20 afectados de menor gravedad. Su autor, ya detenido, un hombre de nacionalidad alemana de 33 años.

Posteriormente, el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, ha confirmado que al menos dos personas han muerto en el suceso y que el "presunto autor del atentado" ha sido arrestado, tal y como recoge el diario Leipziger Volkszeitung.

Jung, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), se ha desplazado al lugar de los hechos, que permanece acordonado. Por ahora, la policía no ha facilitado más detalles sobre lo ocurrido en esta calle comercial cercana a Augustusplatz, donde el coche irrumpió antes de arrollar a la multitud.