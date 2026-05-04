Roman Gofman, el nuevo jefe del Mossad: un ascenso marcado por la lealtad a Netanyahu

Israel se prepara para un relevo clave en uno de los servicios de inteligencia más influyentes del mundo. El próximo 2 junio, el general Roman Gofman asumirá la dirección del Mossad, en sustitución de David Barnea, en un nombramiento impulsado por el primer ministro Benjamin Netanyahu que refuerza una tendencia cada vez más visible: la centralización de la confianza política en perfiles cercanos al poder ejecutivo.

Gofman, de origen bielorruso y con una extensa carrera en las Fuerzas de Defensa de Israel, llega al cargo tras haber sido secretario militar de Netanyahu y uno de sus principales asesores en materia de seguridad durante los últimos años. Su perfil combina experiencia militar en el terreno con una relación directa y continuada con el primer ministro, especialmente tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando resultó gravemente herido en un ataque de Hamás mientras acudía por su cuenta a una zona de combate en el sur de Israel.

Desde entonces, su ascenso dentro del aparato de seguridad israelí ha sido rápido. Pasó de ser una figura operativa del Ejército a convertirse en una pieza central en la toma de decisiones estratégicas del Gobierno, participando en discusiones sobre Gaza, Líbano, Siria e Irán. Su cercanía a Netanyahu y su implicación en asuntos sensibles lo consolidaron como uno de los nombres más influyentes en el entorno del Ejecutivo.

Un nombramiento polémico

La designación de Gofman no ha estado libre de controversia. Parte de la comunidad de seguridad israelí considera inusual que el liderazgo del Mossad recaiga en alguien sin trayectoria previa en la propia agencia, rompiendo con una tradición de perfiles formados internamente en inteligencia exterior.

Diversos analistas y fuentes del ámbito de defensa señalan que su nombramiento responde más a criterios de confianza política que a una carrera clásica dentro de la inteligencia. En este sentido, se ha señalado su estrecha relación con Netanyahu como un factor determinante.

Además, se ha generado debate en torno a su estilo de mando, descrito por algunos como directo, impulsivo y con tendencia a la acción rápida. Sus defensores, sin embargo, lo presentan como un líder pragmático, con capacidad de decisión en situaciones de crisis y una mentalidad adaptada a escenarios de guerra prolongada.

Irán y el cambio de régimen

Uno de los aspectos más llamativos de su perfil es su postura respecto a Irán. Según fuentes citadas por medios internacionales como CNN, Gofman habría defendido en conversaciones internas la posibilidad de una guerra abierta con la expectativa de que el régimen de los ayatolás pudiera colapsar bajo presión militar y social.

Esa misma visión habría sido compartida por parte de la cúpula de inteligencia israelí, incluido el actual director saliente del Mossad, David Barnea, quien también apostó por operaciones destinadas a debilitar la estructura política iraní. Sin embargo, los resultados hasta ahora no han confirmado esas expectativas, y el sistema político iraní ha demostrado una resistencia mayor de la prevista.

Este enfoque refleja una corriente dentro del aparato de seguridad israelí que considera posible alterar equilibrios regionales mediante campañas combinadas de inteligencia, presión militar y operaciones encubiertas.

Un perfil marcado por la guerra

Gofman ha construido su reputación sobre una carrera militar extensa en unidades blindadas, con despliegues en múltiples frentes y experiencias de combate directo. Su actuación durante el ataque del 7 de octubre se ha convertido en un elemento central de su narrativa pública: un oficial que abandona su hogar, se dirige al frente y combate en condiciones extremas.

Este episodio ha sido utilizado por el propio Netanyahu como símbolo de liderazgo y compromiso, destacando su valentía y su disposición a actuar sin esperar órdenes. Tras su recuperación, fue nombrado secretario militar del primer ministro, lo que le situó en el núcleo de la toma de decisiones estratégicas del país.

Sin embargo, sus críticos advierten que su experiencia, aunque sólida en el ámbito militar, no sustituye la trayectoria específica en inteligencia exterior, donde se requieren habilidades distintas como redes de agentes, análisis estratégico global y coordinación internacional.

Renovación profunda del sistema de seguridad israelí

El nombramiento de Gofman se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del aparato de seguridad israelí tras los ataques de 2023, considerados uno de los mayores fallos de inteligencia en la historia del país. Desde entonces, varias figuras clave del sistema de defensa han sido reemplazadas o han dimitido, generando una renovación casi completa de la cúpula militar y de inteligencia.

Con la salida de Barnea, Israel cierra una etapa marcada por operaciones de alto impacto y abre otra en la que el liderazgo del Mossad quedará en manos de un perfil más político-militar que estrictamente institucional dentro del mundo del espionaje.

Gofman asumirá el cargo en un contexto extremadamente sensible: tensiones abiertas con Irán, la situación en Gaza aún sin estabilizar y una región marcada por los conflictos bélicos. Por ello, su mandato –previsto inicialmente para cinco años– será observado de cerca tanto dentro como fuera de Israel.