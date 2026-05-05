Macron canta 'La Bohème' en Armenia acompañado por el presidente y el primer ministro del país

El presidente francés, Emmanuel Macron, interpretó La Bohème, tema emblemático del cantante Charles Aznavour, durante su visita oficial a Armenia, en una actuación en la que le acompañaron su homólogo —el presidente armenio, Vahagn Khatchatourian, al piano y con sombrero— y el primer ministro del país —Nikol Pashinián, a la batería en mangas de camisa y corbata—.

Micrófono en mano, Macron interpretó La Bohème durante la cena oficial en una escena, difundida en redes sociales y publicada por la prensa francesa, que reflejaba un ambiente distendido y un gesto cargado de simbolismo. La Bohème es una de las canciones más conocidas de Aznavour y simboliza los lazos entre Francia y Armenia.

Catch the performance of the year before the band breaks up Macron sang La Bohème by Charles Aznavour at a reception in Yerevan during his visit. Armenian President Vahagn Khachaturyan joined in, while Prime Minister Nikol Pashinyan sat on the drums. Earlier, the leaders… pic.twitter.com/0NJRHGSxud — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Hijo de inmigrantes armenios —Michel Aznavourian, barítono de Georgia, y Knar Baghdasarian, actriz turca— Charles Aznavour es un ejemplo de la integración cultural francesa. Sus padres, supervivientes del genocidio armenio, que se habían instalado en París mientras esperaban un visado para emigrar a Estados Unidos, terminaron quedándose en Francia de forma permanente.

Charles —cuyo nombre real es Shahnour Varinag Aznavourian— y su hermana Aïda crecieron rodeados de músicos y actores refugiados, lo que definió su vocación desde muy pequeño, y mantuvo siempre un profundo sentimiento tanto francés como armenio. Él mismo solía decir ser "100% francés y 100% armenio".

No es la primera vez que el jefe de Estado francés protagoniza este tipo de interpretaciones de canciones emblemáticas francesas. En octubre de 2023 ya había interpretado el mismo tema en el Palacio del Elíseo durante una cena con dirigentes internacionales.

Trasfondo diplomático de la visita

Más allá de la anécdota musical, la visita de Macron a Armenia tiene un marcado trasfondo diplomático. El presidente francés había elogiado horas antes la decisión de Armenia de "orientarse hacia Europa" y optar por la vía de la paz con Azerbaiyán. Además, recordó la "relación singular" entre París y Ereván, basada en hechos históricos como la acogida de refugiados armenios en Francia a comienzos del siglo XX y el apoyo tras el terremoto de 1988.

Este martes se firmará un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países, destinado a reforzar la cooperación en materia de defensa y abrir nuevas oportunidades económicas.

Macron tiene previsto asimismo visitar el Memorial de Tsitsernakaberd, en memoria de las víctimas del genocidio armenio; reunirse con Pashinián y mantener un encuentro con alumnos de un colegio, depositar después una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del terremoto del 7 de diciembre de 1988 y asistir a un concierto franco-armenio.