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La embarcación MV Hondius se encuentra fondeado en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo una evaluación en el barco para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud.