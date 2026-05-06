Así es por dentro el Hondius, el crucero de expedición de lujo afectado por el brote de hantavirus
La embarcación MV Hondius se encuentra fondeado en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo una evaluación en el barco para determinar las acciones a seguir.
El crucero de expedición MV Hondius, conocido por operar rutas de exploración en la Antártida y el Atlántico Sur, se ha visto envuelto en un episodio sanitario tras la detección de un brote de hantavirus a bordo. Según la información confirmada por la Organización Mundial de la Salud, se han registrado varios casos, incluidos positivos confirmados y otros sospechosos, además de tres fallecimientos durante la travesía.
La embarcación MV Hondius se encuentra fondeado en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo una evaluación en el barco para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud.
Más allá del impacto sanitario, el interés también se ha centrado en el coste de este tipo de viajes de expedición polar, considerados de alta gama y de acceso limitado por su alto precio.
El MV Hondius es un buque especializado en rutas polares que combina exploración con servicios de confort similares a los de un hotel. Sus tarifas varían ampliamente en función de la duración del itinerario, la zona visitada y el tipo de camarote.
Los viajes más básicos a la Antártida pueden partir aproximadamente desde los 7.800 dólares por persona (unos 6.600 euros). Las expediciones más largas o completas, que incluyen regiones como las Islas Malvinas o Georgia del Sur, pueden situarse entre los 12.000 y 17.000 dólares.
En las opciones de mayor nivel, especialmente en suites o travesías extendidas de unas tres semanas, los precios pueden alcanzar entre 24.000 y 31.500 dólares, es decir, alrededor de 27.000 euros o más.
Algunas rutas combinadas de mayor duración, que superan las dos semanas e incluyen múltiples destinos del Atlántico Sur y la Antártida, pueden incluso elevar el coste total del viaje por encima de los 40.000 euros en determinadas conexiones.
Este buque, que opera principalmente desde puertos como Ushuaia, está diseñado para grupos reducidos de hasta 170 pasajeros, con una tripulación especializada en expediciones. Sus itinerarios incluyen observación de fauna, desembarcos en zodiac y navegación por zonas de hielo marino.
La experiencia está orientada a un público que busca turismo de aventura en entornos extremos, lo que explica tanto el nivel de servicio como los elevados costes asociados.
Durante el crucero, 70 tripulantes y miembros del staff (incluyendo personal de expedición y hotelería) están a disposición de los pasajeros.
Con respecto a los camarotes, el crucero cuenta con 8 tipos, que van desde opciones más sencillas hasta suites de mayor lujo, todos con baño privado, calefacción y WiFi.
Cuádruple: para 4 personas, con literas. Triple: para 3 personas, con cama individual y litera. Doble ojo de buey: para 2 personas, con ventanas pequeñas. Doble con ventana: similar, pero con mejor vista exterior. Doble Deluxe: más espacio y sofá. Superior: cama doble y extras como cafetera y nevera. Junior Suite: más amplitud y ventanales grandes. Grand Suite: la más exclusiva, con balcón y vistas panorámicas.