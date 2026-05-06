Francia endurece la ley para retener hasta siete meses a inmigrantes ilegales peligrosos

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que amplía el tiempo máximo de detención administrativa para migrantes en situación irregular considerados peligrosos, en una iniciativa que deberá ser revisada ahora por el Senado.

El texto, impulsado por el diputado conservador Charles Rodwell, ha salido adelante con 345 votos a favor y 177 en contra. La propuesta plantea extender hasta siete meses (210 días) el periodo de retención para extranjeros con orden de expulsión que hayan sido condenados por delitos graves.

La medida afecta a migrantes irregulares que hayan sido condenados a al menos tres años de prisión por delitos como violación, tortura, secuestro agravado o robo con violencia. El objetivo es facilitar la ejecución de las órdenes de expulsión en casos considerados de riesgo para el orden público.

Según el proyecto, esta ampliación permitirá a las autoridades disponer de más tiempo para completar los procedimientos necesarios antes de la deportación definitiva de estas personas.

Antecedentes y origen de la propuesta

La iniciativa llega después de que el Consejo Constitucional francés rechazara en agosto una medida similar aprobada previamente por la Asamblea Nacional. Aquel texto incluía otros delitos como el narcotráfico o amenazas a profesores, lo que motivó su anulación.

El nuevo proyecto limita su alcance a delitos graves con condenas más elevadas, en un intento de ajustarse a los criterios del órgano constitucional.

El impulso de esta legislación está vinculado a un caso ocurrido en 2024. La iniciativa responde al asesinato de una estudiante, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre de ese año. El principal sospechoso, un ciudadano marroquí en situación irregular, había sido condenado previamente por violación y fue puesto en libertad antes de ser internado en prisión preventiva a la espera de su deportación.

Posición del Gobierno francés

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha señalado que el caso sigue presente en el debate público. "El asesinato de Philippine Le Noir de Carlan sigue presente", ha afirmado, antes de añadir que "el rol del Estado es proteger a los franceses".

En este sentido, ha defendido que la ley permitirá retener durante más tiempo a perfiles que "representan una amenaza para el orden público" y facilitar así su expulsión. "Las obligaciones de abandonar el territorio deben ejecutarse. Sin excepción", ha indicado.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley deberá ser examinado por el Senado en una sesión prevista para mediados de mayo. En función de su tramitación parlamentaria, el texto podría sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.