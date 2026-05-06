Giorgia Meloni denuncia la difusión de fotos falsas en ropa interior creadas con inteligencia artifical

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha salido al paso de una nueva campaña de difamación orquestada por sus detractores políticos. En esta ocasión, la mandataria ha denunciado públicamente la circulación de una serie de imágenes generadas mediante inteligencia artificial en las que, supuestamente, aparece posando en prendas íntimas. Esta táctica, que busca mermar su respetabilidad, pone de manifiesto los límites éticos que algunos sectores están dispuestos a cruzar con tal de desgastar al Ejecutivo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la líder de Hermanos de Italia ha lamentado que la oposición recurra a "cualquier cosa" para intentar socavar su credibilidad. "En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún diligente opositor", señaló la jefa del Gobierno italiano, dejando en evidencia la burda maniobra de manipulación digital.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l'intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Para desmontar la falsedad, Meloni no dudó en adjuntar a su mensaje una de las controvertidas fotografías, en la que incluyó de forma visible una etiqueta roja con la advertencia: "Foto falsa generada con IA". Asimismo, expuso el comentario original del usuario que había viralizado el montaje. El texto, cuyo autor fue pixelado para preservar el anonimato, rezaba: "Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué es la vergüenza".

Más allá de la anécdota personal, la dirigente aprovechó la coyuntura para alertar sobre la grave amenaza que suponen este tipo de tecnologías cuando caen en manos de personas sin escrúpulos. En su réplica, subrayó que los conocidos como deepfakes constituyen una herramienta peligrosísima de manipulación, capaz de engañar a miles de ciudadanos y de destruir la reputación de individuos que carecen de los medios o el altavoz público para desmentir tales falacias.

"El punto va más allá de mí", advirtió con contundencia la mandataria, recordando que mientras ella goza de una plataforma institucional que le permite defenderse con rapidez y eficacia, "muchos otros no" tienen esa misma suerte. Esta reflexión subraya un problema creciente en las democracias occidentales contemporáneas, donde la desinformación tecnológica se ha convertido en un arma arrojadiza que erosiona la confianza pública y contamina el indispensable debate político plural y riguroso.

A modo de conclusión, Giorgia Meloni lanzó un mensaje de responsabilidad cívica dirigido tanto a los usuarios de las redes sociales como a los medios de comunicación, instando a fomentar el espíritu crítico ante los contenidos digitales. "Por esto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera", sentenció, marcando un precedente sobre cómo los líderes públicos deben afrontar este tipo de embates tecnológicos.