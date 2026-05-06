Sánchez trata de retorcer el reglamento de la UE para proteger a un alto cargo de la ONU acusada de antisemitismo

Francesca Albanese, cuyo cargo en Naciones Unidas es relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, ha sido acusada de comportamiento virulentamente antisemita no sólo por Israel y Estados Unidos, sino también por casi una docena de democracias occidentales, entre las que están algunas de las más importantes del mundo y que tienen gobiernos de signos muy diferentes: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Canadá, Hungría, Argentina, la República Checa, Lituania o Estonia.

El Reino Unido del laborista Keir Starmer ha sido de los últimos en pronunciarse: el pasado mes de marzo pedía que "los comentarios de la relatora especial sean investigados urgentemente" ya que estarían "en contra del código de conducta" para su puesto. En respuesta a una parlamentaria sobre el asunto, el diputado laborista Chris Elmore además pedía que se "tomasen medidas para recuperar la confianza de la comunidad internacional en la independencia y la objetividad" de un puesto tan "importante" como el de Albanese.

Sánchez ejerce de nuevo de no alineado

Sin embargo, a pesar de la larga y significativa nómina de países que han alertado de la parcialidad y el antisemitismo de Albanese, el Gobierno español ha decidido alejarse una vez más de la opinión mayoritaria entre las democracias de nuestro entorno y defender a la relatora de la ONU.

Lo ha anunciado en un comunicado este miércoles en el que explica que se ha dirigido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar "la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, una herramienta que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea".

Sin embargo, en este caso no se trata de defender los intereses de la Unión, sino de proteger a Francesca Albanese de las sanciones que Estados Unidos anunció hace casi un año "por su antisemitismo descarado", en palabras de Marco Rubio.

Diez meses después, Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que estas sanciones, así como las tomadas contra algunos miembros de la Corte Penal Internacional, "suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional".

El propio comunicado de Moncloa reconoce que la normativa que reclama que se aplique, el Reglamento (CE) nº 2271/1996 –que es conocido como "Estatuto de Bloqueo"– está concebido y se usa para "proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea", pero plantea retorcer la normativa para que 'supere la lógica comercial con la que fue creado' y sea un 'escudo' para aquellas medidas que 'pongan en riesgo el sistema multilateral basado en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional'.

Además, el texto reconoce que, por el momento, no cuenta con apoyos para esta extemporánea petición, ya que dice que España está "trabajando para recabar el apoyo de otros estados miembros para formar una coalición que respalde esta iniciativa".

Las cosas que dice Albanese

Albanese, que actualmente reside en Túnez, cumplió la pasada semana cuatro años en su cargo en la ONU, un periodo en el que siempre ha estado rodeada de polémicas que, eso sí, han ido a peor desde que empezase la guerra desatada por la masacre del 7 de octubre de 2023.

Ya antes había hecho comentarios como señalar un supuesto "lobby judío" que "esclaviza a América", pero a raíz de este conflicto y en paralelo con la ola de antisemitismo que se ha desatado en todo el mundo, Albanese ha incrementado el voltaje de sus declaraciones, hablando en repetidas ocasiones de "genocidio israelí" en Gaza.

Su antisemitismo la ha llevado también a comparaciones inaceptables como igualar el Holocausto con la expulsión de los árabes de algunos territorios de Israel tras la guerra de 1948, poniendo al mismo nivel seis millones de asesinados y unos 700.000 desplazados; o al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con Adolf Hitler.

Y la gota que colmó el vaso de varios países europeos fue que Albanese dijese, en un encuentro organizado por Al Jazeera en Qatar, que Israel era "el enemigo común" de la humanidad, una frase que la propia relatora de la ONU niega haber pronunciado en esos términos. Pero pese a esa negativa, varios países mostraron su indignación al máximo nivel: el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, aseguró que es "una activista política que incita al discurso de odio, lo que perjudica la causa del pueblo palestino"; y su homólogo alemán, Johann Wadephul, aseguraba en su cuenta oficial en X que la "permanencia en el cargo" de Albanese "es insostenible".

Además de todo esto, se ha mostrado muy complaciente con los grupos terroristas palestinos, incluyendo pedir públicamente que se retire a Hamás de la lista de organizaciones terroristas de la UE. También ha mantenido relaciones con grupos que promueven la desaparición de Israel.