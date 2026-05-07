El acuerdo de la UE sobre IA veta las imágenes sexuales sin consentimiento

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional para modificar varios aspectos de la ley europea de Inteligencia Artificial (IA). El pacto introduce nuevas prohibiciones sobre contenidos sexuales generados sin consentimiento mediante inteligencia artificial y aplaza parte de las obligaciones previstas inicialmente en la normativa comunitaria.

La reforma incorpora la prohibición de los sistemas de IA destinados exclusivamente a crear imágenes sexuales o íntimas sin autorización de las personas afectadas. También veta el material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial y obliga a las empresas que desarrollan modelos de IA de uso general a aplicar "medidas de seguridad razonables" para evitar la difusión de este tipo de contenidos.

Nuevas restricciones a los contenidos sexuales generados con IA

El acuerdo llega después de la expansión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial en redes sociales y plataformas digitales. En los últimos meses se han multiplicado los casos relacionados con herramientas capaces de alterar fotografías reales para mostrar a personas desnudas o semidesnudas sin su consentimiento.

Durante la presentación del acuerdo, el eurodiputado irlandés Michael McNamara señaló que una mayor claridad normativa sobre los llamados "deepfakes" no consentidos y el material de abuso infantil "aportará más seguridad jurídica y permitirá saber qué protección puede esperarse".

McNamara reconoció además el aumento del uso de aplicaciones conocidas como "nudificadoras", diseñadas para modificar imágenes reales mediante IA. Según explicó, la prohibición afectará a contenidos que expongan "partes íntimas" de personas identificables, aunque admitió que la interpretación concreta dependerá del nivel de exposición del material generado.

"La gente es libre de hacer lo que quiera con sus propias imágenes o con imágenes de otras personas si existe consentimiento explícito", afirmó el eurodiputado, que defendió que la normativa busca actuar contra la difusión de contenidos sin autorización.

Retraso en las obligaciones de transparencia

El pacto también modifica el calendario de aplicación de parte de la legislación europea sobre inteligencia artificial. Las instituciones europeas han acordado retrasar hasta el 2 de diciembre de 2026 las obligaciones de transparencia para imágenes, vídeos y audios generados artificialmente.

Estas exigencias obligarán a incorporar mecanismos que permitan identificar cuándo un contenido ha sido creado mediante inteligencia artificial.

Además, se aplaza hasta el 2 de diciembre de 2027 parte de las obligaciones previstas para sistemas de IA considerados de alto riesgo. Entre ellos figuran tecnologías utilizadas en sectores como sanidad, educación, banca, contratación laboral, control fronterizo o gestión de infraestructuras críticas.

En el caso de sistemas integrados en productos físicos, como dispositivos médicos o maquinaria industrial, las nuevas obligaciones comenzarán a aplicarse el 2 de agosto de 2028.

Cambios para empresas y productos industriales

La reforma forma parte del paquete legislativo europeo de simplificación digital conocido como Omnibus VII, impulsado por la Comisión Europea para reducir cargas administrativas y facilitar la aplicación de normas comunitarias, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

El texto amplía algunas de las exenciones regulatorias previstas para PYME a compañías de mediana capitalización reducida. También retrasa hasta agosto de 2027 el plazo para que los Estados miembros creen entornos nacionales de pruebas regulatorias para sistemas de inteligencia artificial.

Además, el acuerdo introduce cambios para evitar duplicidades normativas en determinados productos industriales que ya están sujetos a otras regulaciones europeas específicas.

La medida afectará a sectores como dispositivos médicos, juguetes, ascensores, maquinaria o embarcaciones. En estos casos, parte de las exigencias de la ley europea de IA podrá limitarse cuando existan obligaciones equivalentes en otras normativas sectoriales.

Supervisión y uso de datos personales

Las instituciones europeas han acordado mantener la obligación de que las empresas registren determinados sistemas en la base de datos europea aunque consideren que están exentos de la clasificación de alto riesgo.

El texto recupera además el criterio de "estricta necesidad" para el uso de categorías especiales de datos personales destinados a detectar y corregir posibles sesgos en sistemas de inteligencia artificial.

Otra de las modificaciones aclara las competencias de la Oficina Europea de IA para supervisar modelos de propósito general cuando tanto el modelo como el sistema hayan sido desarrollados por el mismo proveedor.

Sin embargo, se mantienen excepciones en ámbitos como control fronterizo, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad o entidades financieras, donde seguirán siendo competentes las autoridades nacionales.