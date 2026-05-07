Nuevo cerco de la Fiscalía Europea al partido de Le Pen: objetivo Bardella

La Fiscalía Europea ha puesto bajo la lupa a Agrupación Nacional por un posible uso irregular de fondos europeos durante la campaña presidencial francesa de 2022. Según ha informado este jueves la agencia AFP, citando fuentes próximas al caso, los investigadores tratan de esclarecer si parte de ese dinero comunitario se destinó a financiar sesiones de formación mediática para el actual presidente del partido, Jordan Bardella, con el objetivo de reforzar su preparación ante los medios de comunicación en pleno periodo electoral. La investigación se encuentra todavía en fase de evaluación, aunque el asunto ya ha adquirido una notable repercusión política en Francia por el peso creciente de Bardella dentro de la derecha radical.

Denuncia remitida al Ministerio Público europeo

El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada el pasado mes de diciembre en París por la asociación AC!! Anti-Corruption. Tras recibir el escrito, la Fiscalía Nacional Financiera francesa decidió remitir la documentación al Ministerio Público europeo para que analizara el alcance de los hechos y valorara si existían indicios de una utilización indebida de fondos europeos. Desde Agrupación Nacional han rechazado las acusaciones y sostienen que no se produjo ninguna irregularidad relacionada con actividades vinculadas a Bardella durante la campaña presidencial.

La apertura de estas pesquisas se produce además en un contexto de especial relevancia política para la formación francesa. Jordan Bardella se ha consolidado en los últimos meses como una de las principales figuras del partido y lidera actualmente los sondeos de intención de voto de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para 2027. Su ascenso político ha reforzado todavía más su papel dentro de la estrategia electoral de la formación, especialmente en un momento en el que la derecha radical francesa mantiene una intensa pugna por ampliar su espacio político.

Pendiente de la situación judicial de Le Pen

La situación interna del partido continúa marcada al mismo tiempo por el futuro judicial de Marine Le Pen. La dirigente permanece pendiente de la resolución del recurso presentado contra su inhabilitación por malversación de fondos públicos europeos en otro procedimiento distinto. El veredicto sobre esa apelación se conocerá previsiblemente a comienzos del próximo mes de julio y podría resultar decisivo para aclarar quién encabezará finalmente la candidatura de la derecha radical francesa en las presidenciales de 2027.