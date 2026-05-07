Marco Rubio se reúne con León XIV en plena crisis entre Trump y el Vaticano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha visitado El Vaticano para reunirse con León XIV, en una cita que se produce después de las desavenencias entre el presidente Donald Trump y León XIV.

Rubio, de fe católica, llegó al Palacio Apostólico donde fue recibido por el nuevo prefecto de la Casa Pontificia de León XIV, el arzobispo bosnio Peter Rajic, en un encuentro de cortesía hacia Rubio, ya que el Santo Padre, por protocolo, sólo recibe a jefes de Estado y de gobierno.

Antes de partir de Washington, Marco Rubio aseguró en la Casa Blanca que "el viaje no tiene más motivo que el hecho de que para nosotros es normal mantener un diálogo con el Vaticano". Unas declaraciones que también ha reiterado el embajador de Washington ante la Santa Sede, Brian Burch, que adelantó a los medios que consistiría en una "conversación franca", que en lenguaje diplomático se traduce como una discusión encendida. Asimismo, señaló que "las naciones tienen desacuerdos, y creo que una de las formas de superarlos es a través de la hermandad y un diálogo auténtico".

Después de su audiencia, Rubio mantendrá un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin que ayer comentó que "hablaremos de todo lo ocurrido estos días. Es imposible evitar estos temas", si bien las cuestiones importantes son sobre todo Venezuela y Cuba, temas centrales en la agenda de Rubio. "Nuestra propuesta sigue siendo siempre la del diálogo. Los conflictos no se resuelven con la fuerza, sino con negociación y voluntad política".

La relación entre el Vaticano y la administración Trump se deterioró a partir del 13 de abril, después de las declaraciones del presidente en redes sociales, donde calificó al Papa como "débil frente al crimen y terrible en política exterior". Horas antes de la visita de Rubio al Vaticano, Trump aseguró que León XIV considera aceptable que Irán posea armas nucleares. "Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", afirmó.

Unas declaraciones a las que León XIV contestó para zanjar cuando defendió la posición de la Iglesia católica respecto de la paz y el desarme nuclear. "La misión de la Iglesia es predicar la paz y el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad. La Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares, así que ahí no hay ninguna duda. Y por eso, simplemente espero que se me escuche por el valor de la Palabra de Dios", respondió dejando clara una postura que tanto la Santa Sede como la doctrina católica consideran la posesión de armas de destrucción masiva como inmoral.