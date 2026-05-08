Un dron provoca un enorme incendio en la zona de exclusión de Chernóbil

Ucrania ha informado de que se ha desatado un gran incendio forestal en la zona de exclusión que rodea la antigua central nuclear de Chernóbil. El fuego ha obligado a movilizar a decenas de equipos de emergencia mientras una enorme columna de humo se alza sobre uno de los lugares más contaminados del planeta.

El fuego afecta ya a unas 1.100 hectáreas de bosque dentro de la zona restringida de Chernóbil. Según la Reserva Natural que gestiona el área, el incendio comenzó el jueves tras el impacto de un dron, aunque Kiev no ha detallado oficialmente su procedencia. Ucrania lleva meses acusando a Rusia de poner en peligro instalaciones nucleares durante la guerra.

Las autoridades ucranianas aseguran, por ahora, que los niveles de radiación permanecen "dentro de los límites normales". Aun así, las imágenes difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania no son en absoluto tranquilizadoras y muestran un espeso humo blanco elevándose sobre el bosque contaminado, mientras los bomberos intentan frenar un incendio que avanza alimentado por fuertes ráfagas de viento y por la sequía que sufre la zona. Además, las autoridades ucranianas alertan de la presencia de minas en algunas zonas cercanas al frente de guerra, lo que dificulta las labores de extinción.

#Київщина: у Зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га. Роботи тривають. pic.twitter.com/YsHTHFcywE — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 8, 2026

La situación preocupa especialmente porque parte del terreno sigue contaminado por partículas radiactivas del accidente de hace cuatro décadas. En 2020, varios incendios forestales en la misma área provocaron un aumento de la radiación ambiental y obligaron a extremar la vigilancia.

El incendio llega apenas unas semanas después de que Ucrania recordara el 40 aniversario de la tragedia de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia. Aquella explosión obligó a evacuar a cientos de miles de personas y dejó una herida radiactiva que todavía hoy sigue abierta.