El Partido Laborista británico se revuelve contra el primer ministro Keir Starmer. Esta mañana, Starmer ha dado un discurso en Londres con el que pretendía calmar la situación tras el pésimo resultado de las elecciones locales y regionales del pasado jueves. Ha afirmado que no dimitiría para evitar el "caos" consiguiente a su renuncia. Con todo, sus compañeros han empezado a levantar las voces contra lo que parece la crisis más importante de la izquierda tradicional inglesa de los últimos años. Su afán por seguir residiendo en Downing Street ha encontrado entre los laboristas una clara resistencia. Hasta el momento, 55 diputados de su partido han pedido su dimisión.

A pesar de que su discurso pretendía transmitir una solidez que, después de los resultados, no puede ser más que ilusoria, Starmer buscaba preservar la lealtad de unos diputados que ven cómo su partido ha pasado a ser la cuarta fuerza política en unos comicios locales que, sin embargo, se entendían como un plebiscito. Desde esta mañana, no han parado las turbulencias, ya que una cascada de 34 laboristas pidieron abiertamente su dimisión.

The hope I'm fighting for. pic.twitter.com/VEkeclerr3 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 11, 2026

Entre ellos, se hallaba la exministra de Asuntos Exteriores, Catherine West, que afirmó que si no dimitía, sería ella quien le disputaría el liderazgo. Horas más tarde, sin embargo, se desdijo, aunque ha mantenido su solicitud por la dimisión del premier. En total, ya son 53 diputados los que insisten en que Starmer dé un paso a un lado, según ha informado The Times.

Firmas contra Starmer

A ello hay que sumar que West ha empezado a recoger firmas para que se sumen más laboristas descontentos. "Los resultados del jueves pasado demuestran que el primer ministro no ha logrado inspirar esperanza. Lo mejor para el partido y el país ahora es una transición ordenada. Notifico a Downing Street que estoy recogiendo firmas de diputados laboristas para solicitar al primer ministro que establezca un calendario para la elección de un nuevo líder en septiembre", ha explicado West.

Si bien la maniobra de West por posicionarse como alternativa no ha prosperado, sí que ha conseguido poner aún más contra las cuerdas a un primer ministro que ha tratado de ofrecer como esperanza una "nueva hoja de ruta" y "acercarse más a la Unión Europea". En su discurso, la esperanza de la que hablaba tenía más que ver con impedir el auge de la extrema derecha que con afrontar los problemas que sufre el ciudadano británico medio.

Las elecciones del pasado jueves han dejado unas consecuencias devastadoras para el partido de Starmer. Los laboristas han perdido más de 1.400 concejales, de manera que se ha redibujado el mapa electoral británico. Y es que el laborismo tenía, hasta el jueves, 2.196. El partido de Nigel Farage, Reform UK, los verdes y los tories han quedado por encima en Inglaterra; en Gales, en cambio, ha sido la tercera fuerza más votada, y hay que tener en cuenta que allí han gobernado durante casi 30 años.

Keir Starmer, que aún no ha alcanzado los dos años en Downing Street, sufre un desgaste que acredita la ruptura del bipartidismo en el Reino Unido. Hoy, el Partido Laborista y el conservador suman en torno al 34%. Mientras tanto, los verdes, los independentistas galeses y escoceses y Reform UK se convierten en las alternativas para un grupo de votantes cada vez más descontento.