Delcy Rodríguez llega a Holanda para defender los "derechos históricos" de Venezuela pese a las sanciones de la UE

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llegado este domingo al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol (Países Bajos) para, según ha dicho a través de Telegram, defender los "derechos históricos" de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde se celebran las audiencias sobre la disputa entre el país andino y Guyana por la región fronteriza del Esequibo.

Lo ha hecho pese a que está sancionada por la UE desde 2018 por haber "menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, entre otras formas, mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y la utilización de esas competencias para atacar a la oposición e impedir su participación en el proceso político" y que hace solo unas semanas la Eurocámara aprobó una resolución que insta al Consejo Europeo a no levantar "ninguna sanción impuesta a los responsables de violaciones de los derechos humanos" en el país.

"En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio", ha argumentado la mandataria caribeña, que ha logrado eludir las sanciones de la UE para acudir a la cita.

En el aeropuerto ha sido recibida por el canciller venezolano y miembro de la delegación que representa a su país en la causa, Yván Gil, y su ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, que ha recogido la llegada en un vídeo que ha publicado en la red social X y en el que Delcy señala que "hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como República y previo cuando éramos una unidad administrativa de poderes coloniales".

La vicepresidenta, que ha asegurado que su país "siempre ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional", quería estar en la última sesión en La Haya respaldando la posición de Venezuela en el procedimiento que determinará si el Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela es válido o no. Caracas lo declaró nulo en 1962 por supuestas irregularidades.

Los dos países reclaman como suya la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios de la actual superficie de Guyana y es rico en recursos naturales, que está bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo. El ministro de Exteriores venezolano indicó el viernes que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que permitiría alcanzar una solución mutuamente aceptable.