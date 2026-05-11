¿Dimitirá Keir Starmer después del batacazo electoral de los laboristas?

El primer ministro británico, Keir Starmer, se encuentra contra las cuerdas tras la contundente derrota electoral sufrida por el Partido Laborista en los recientes comicios locales y regionales. A pesar de haber llegado a Downing Street hace menos de dos años, el líder de la izquierda británica se enfrenta a una creciente rebelión interna que exige su dimisión inmediata.

Con el escrutinio prácticamente cerrado, los datos confirman un descalabro sin precedentes para la formación. Los laboristas han perdido más de 1.400 concejales en toda Inglaterra. El golpe ha sido especialmente doloroso en feudos históricos como Gales, donde gobernaban desde hace casi tres décadas. Ahora, han quedado relegados a la tercera fuerza política, superados por los independentistas de Plaid Cymru y la derecha de Reform UK.

En Escocia, el panorama no es mucho más alentador. Aunque lograron mantener la segunda posición en porcentaje de voto, cedieron cuatro escaños y empataron en representación con la formación de Nigel Farage. Esta debacle ha provocado las primeras caídas de líderes regionales, como la de Eluned Morgan, quien renunció a la dirección del partido en Gales, o la derrota parlamentaria del líder escocés Anas Sarwar en Edimburgo.

Pese a tratarse de comicios a nivel local, los analistas británicos coinciden en interpretar estos resultados como un verdadero plebiscito nacional sobre la gestión de Starmer. En apenas unos meses desde su victoria en las elecciones generales de julio de 2024, el Gobierno ha acumulado una gran impopularidad. Este descontento ha sido canalizado por Reform UK, el partido de Nigel Farage, que no sólo barrió en el ámbito municipal inglés, sino que irrumpió con una fuerza insólita en los parlamentos de Gales y Escocia, convirtiéndose en la primera fuerza a nivel nacional cuando se proyectan los resultados. En esa proyección, los laboristas no logran ni siquiera ser la segunda fuerza, siendo superados por los conservadores de Kemi Badenoch. La irrupción del Partido Verde a su izquierda y su incapacidad de abordar el que para muchos es el asunto central del país, la inmigración, está llevando a los laboristas a una situación insostenible.

Starmer intenta sobrevivir

Lejos de asumir su fracaso dando un paso a un lado, Starmer ha comparecido ante los medios en Londres para confirmar que no tiene intención de abandonar su cargo. El primer ministro advirtió de que una dimisión sumiría al país en el caos y prometió una nueva hoja de ruta para el resto de la legislatura con el objetivo de recuperar la confianza de unos electores cada vez más decepcionados.

A través de un artículo publicado en el diario The Guardian, Starmer admitió la comisión de errores innecesarios durante su mandato. Entre las decisiones que más han lastrado su popularidad destacan los drásticos recortes en las ayudas a los pensionistas y nombramientos polémicos, como el del exministro Peter Mandelson —vinculado al caso de Jeffrey Epstein— como embajador en Washington. Además, ha intentado un controvertido acercamiento a la Unión Europea, intentando revertir en parte las consecuencias del Brexit.

Como intento desesperado para sofocar la crisis, el premier ha recurrido a la vieja guardia del partido. Este mismo sábado anunció el nombramiento del ex primer ministro Gordon Brown como enviado especial para Finanzas, así como la designación de Harriet Harman como asesora. Además, ha anunciado la nacionalización de British Steel, propiedad del grupo chino Jingye. Una empresa en ruinas debido a los altos costes de la energía que provoca la estrategia de cero emisiones de conservadores y laboristas.

La rebelión interna busca un líder

Esta estrategia de reestructuración no ha logrado aplacar a las voces críticas que claman por una transición ordenada hacia un nuevo liderazgo, aunque ninguna figura de peso ha hecho ningún movimiento. La única que hasta el momento ha dado un paso al frente ha sido la diputada Catherine West, nacida en Australia, que ha amenazado con disputarle el liderazgo del Partido Laborista en unas primarias si ninguno de los ministros del Gobierno se postula para sustituirlo en el cargo. Para ello necesitaría el apoyo de otros 81 miembros de la Cámara de los Comunes, el 20% del total. West ha asegurado que por el momento cuenta con diez.

Los dos candidatos con más probabilidades de aunar suficientes votos para disputarle el puesto serían el actual ministro de Energía, Ed Miliband, que representaría el ala más izquierdista del partido, y el ministro de Sanidad, Wes Streeting, más centrista. Miliband ya encabezó el partido entre 2010 y 2015, pero dimitió tras perder las elecciones contra el conservador David Cameron. Streeting, por su parte, se cree que lleva meses planeando un asalto al poder, si bien por el momento ha mantenido su respaldo público al primer ministro.