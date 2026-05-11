Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en Niza

Al menos dos personas han perdido la vida y otras seis han resultado heridas, tres de ellas en estado crítico, tras abrirse fuego en la vía pública. Los hechos, que apuntan a un ajuste de cuentas, tuvieron lugar en el barrio de Les Moulins, un área que ya había sido escenario de otras tensiones. Las autoridades han vinculado preliminarmente este violento episodio con el narcotráfico.

El fiscal de la ciudad, Damien Martinelli, ha sido el encargado de confirmar en un primer momento el fallecimiento de las dos víctimas. Poco después, la Prefectura de Alpes Marítimos ha actualizado el balance de daños personales elevando a seis el número de afectados, de los cuales la mitad reviste especial gravedad. Se ha desplegado un amplio dispositivo policial que ha acordonado de inmediato la zona para garantizar la protección de los vecinos y recabar las primeras pruebas periciales.

🇫🇷 Alarma en Niza tras un tiroteo: las fuerzas de seguridad trabajan en la zona e investigan lo ocurrido 🛜 Más información en la web oficial de Libertad Digital pic.twitter.com/O9aat7ctko — Libertad Digital (@libertaddigital) May 11, 2026

Según han revelado varios testigos presenciales a los medios de comunicación locales, entre ellos el diario regional Nice Matin, el asalto armado se ha producido en la céntrica plaza des Amaryllis, un lugar de tránsito muy frecuentado que se encuentra en las inmediaciones de diversas áreas de juegos infantiles. Una vecina ha relatado cómo su hijo, que regresaba a esa hora del colegio junto a un amigo, observó a cuatro individuos encapuchados que huían a la carrera del lugar del crimen. Los sospechosos continúan en paradero desconocido, por lo que las fuerzas del orden han intensificado los controles preventivos.

El alcalde de Niza, Éric Ciotti, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos acompañado por el prefecto de Alpes Marítimos, Laurent Hottiaux. El dirigente conservador ha alertado sobre la creciente impunidad con la que operan estas bandas, advirtiendo de que las instituciones ya no luchan en igualdad de condiciones frente a los traficantes de drogas que asedian de forma constante los barrios periféricos.

"Es una guerra declarada contra la República", ha afirmado el regidor, subrayando la urgencia de adoptar medidas punitivas mucho más severas para recuperar el control territorial arrebatado por las mafias.

Las autoridades locales han advertido de severas perturbaciones en el tráfico rodado en toda la zona oeste, con el sector de Les Moulins completamente bloqueado para facilitar la labor ininterrumpida de los equipos de emergencias y los investigadores. "El conjunto de los servicios policiales está movilizado para localizar a los autores y ponerlos cuanto antes a disposición de la Justicia", ha garantizado el representante del Gobierno en la región a través de sus canales oficiales.