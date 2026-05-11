La policía francesa ha detenido a un inmigrante ilegal tunecino de 27 años en París esta tarde, acusado de preparar un proyecto de atentado yihadista contra el Museo del Louvre y contra la comunidad judía de París. El sospechoso ya ha sido presentado ante un juez antiterrorista y permanece en prisión preventiva.

La detención se produjo el pasado 7 de mayo en las afueras de París. La investigación está dirigida por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), que abrió diligencias por un presunto delito de "asociación de malhechores terrorista con el fin de cometer delitos de atentado contra las personas". Según ha informado Le Parisien tenía intención de atacar una sinagoga en el distrito XV de la capital francesa y "hacer saltar por los aires" el Louvre. El diario francés, además, ha desvelado el nombre del presunto terrorista: Dafer M.

Atentado evitado

Tras su arresto, el joven ha sido trasladado a dependencias de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), donde ha permanecido bajo custodia policial antes de comparecer ante el juez antiterrorista este lunes.

La Fiscalía Antiterrorista sostiene que el detenido habría promovido "un proyecto de acción violenta de inspiración yihadista". Los investigadores también sospechan que contempló desplazarse a zonas vinculadas al grupo terrorista Estado Islámico; en concreto, a Siria o Mozambique.

Asimismo, desde el entorno de la investigación, defienden que "tenía un perfil solitario pero su proyecto empezaba a adquirir una dimensión muy concreta". En particular, los agentes que analizaron su teléfono móvil hallaron numerosos vídeos de propaganda yihadista y centenas de fotos de armas y cuchillos. En el teléfono también encontraron varias consultas en la plataforma de IA ChatGPT sobre cómo fabricar una bomba o sobre las consecuencias del trinitrotolueno (TNT), según Le Figaro.

Los investigadores sostienen que estaba relacionado con otros simpatizantes del islamismo y la yihad.