Un turista se lanza de cabeza y nada en la Fontana di Trevi como si fuera una piscina

La Fontana di Trevi, el monumento más visitado de Roma después del Coliseo, ha vuelto a ser escenario de un acto de vandalismo que ha indignado a las autoridades italianas. Un turista ha sido sancionado con una multa de 500 euros tras lanzarse de cabeza al agua y cruzar el monumento nadando ante la mirada atónita de cientos de visitantes.

El incidente, ocurrido este lunes, quedó registrado en varios vídeos que ya circulan por las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el hombre, completamente vestido, coge carrerilla desde el lateral derecho del monumento, junto a la conocida "fuente de los amantes", salta sobre el poyete de piedra y se zambulle de cabeza en las aguas poco profundas de la icónica obra de Nicola Salvi.

Un "baño" grabado para las redes sociales

Lejos de ser un descuido, el acto fue premeditado. El hombre llegó incluso a pedir a otros turistas que lo grabaran mientras realizaba la acción. Una vez en el agua, el individuo comenzó a nadar de lado a lado del monumento con total parsimonia, como si se encontrara en una piscina pública, ignorando las estrictas prohibiciones que protegen este patrimonio de la humanidad.

🇮🇹 Momento surrealista en Roma: un hombre salta de cabeza a la Fontana de Trevi y se pone a nadar como si fuera una piscina. 🔴 La policía le interceptó a los pocos segundos y terminó multado con 500 euros pic.twitter.com/E4LSn7jItb — Libertad Digital (@libertaddigital) May 11, 2026

La respuesta policial fue inmediata. En escasos segundos, los agentes de la policía de Roma se acercaron al borde de la fuente. Al verse sorprendido, el bañista intentó dar media vuelta dentro del agua para alejarse de la autoridad, pero fue interceptado sin éxito nada más salir del estanque.

Sanciones contra el turismo incívico

Este nuevo episodio de incivismo se suma a una larga lista de altercados en los monumentos de la capital italiana, que en los últimos años ha endurecido las penas para proteger su patrimonio histórico. Además de la multa económica de 500 euros, este tipo de acciones suelen conllevar el "daspo urbano", una medida que prohíbe al infractor el acceso al centro histórico de la ciudad durante un periodo determinado.