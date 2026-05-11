Varias familias denuncian a TikTok por suicidios o trastornos mentales de adolescentes

Un grupo compuesto por 16 familias ha formalizado este lunes ante la Fiscalía de París una denuncia colectiva contra la popular aplicación de vídeos cortos TikTok. A la compañía asiática se le responsabiliza directamente de los suicidios y de diversos trastornos graves de comportamiento en los que cayeron sus hijos adolescentes tras hacer un uso incontrolado de esta plataforma.

La letrada Laure Boutron-Marmion, encargada de dirigir el procedimiento legal en nombre de los afectados, explicó a la emisora local France Info los fundamentos de su acción judicial. Según sostiene, la empresa tecnológica ha incurrido en un claro abuso de debilidad, un extremo que se justifica por la enorme vulnerabilidad psicológica propia de los menores de edad y por cómo la firma explota deliberadamente dicha fragilidad para mantenerlos conectados a la pantalla.

El documento presentado ante la Justicia francesa incluye situaciones de extrema gravedad. En concreto, la querella recoge el caso de cinco familias cuyas hijas se quitaron la vida, así como el testimonio de otras once con hijos —diez chicas y un chico— que en la actualidad sufren anorexia, cuadros de depresión profunda o fuertes tendencias suicidas derivadas presuntamente de su constante exposición a este entorno digital.

Christelle, madre de una de las jóvenes diagnosticada con anorexia y que además ejerce como profesora, ha relatado públicamente su difícil experiencia personal. Reconoce haberse visto superada por los acontecimientos y admite no haber sido del todo consciente de las imágenes mórbidas a las que estuvo expuesta su hija, quien descargó la aplicación en su teléfono móvil con tan solo 12 años.

Para esta docente, existe por parte de la red social una firme voluntad de causar daño que arrastra a los adolescentes a cometer actos perjudiciales contra su propia integridad física y mental. La madre se muestra plenamente convencida de que el algoritmo saca partido de esta etapa vital de su hija, hoy de 15 años: "Hay un ensañamiento para captar su atención y para generar beneficios. Claramente abusan de su debilidad".

Cabe recordar que la Justicia gala ya había movido ficha respecto a las controvertidas prácticas de la aplicación. El pasado mes de octubre, la Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación preliminar para determinar si se puede considerar que la compañía promociona el suicidio entre su audiencia juvenil a través de las publicaciones que allí se difunden y viralizan sin ningún tipo de filtro efectivo.

Más allá de esta batalla en los tribunales, la abogada Boutron-Marmion ha querido incidir en la necesidad de buscar soluciones legislativas duraderas y de alcance nacional. El objetivo último de estos padres es lograr que el poder político asuma su responsabilidad y apruebe una norma firme orientada a prohibir el acceso a estos foros virtuales a los menores de edad.

En este sentido, el Parlamento de la nación vecina se encuentra tramitando en estos momentos una proposición de ley destinada a restringir el uso de estas plataformas a los menores de 15 años. Dicha iniciativa gubernamental se encuentra todavía a la espera de recibir el visto bueno definitivo por parte de las instituciones de la Unión Europea para poder entrar plenamente en vigor.