Cuatro dimisiones en el Gobierno británico acorralan a un Starmer que se niega a renunciar

La rebelión de los laboristas contra el primer ministro británico Keir Starmer no cesa. El número de diputados que reclaman su dimisión ha ascendido a 90 entre los distintos parlamentos del Reino Unido. Además, cuatro miembros del Gobierno han dimitido para forzar al premier a abandonar Downing Street. Sin embargo, este terremoto dentro del laborismo no ha surtido efecto, pues Starmer ha afirmado que no piensa renunciar.

Ayer, la cifra de diputados laboristas que solicitaba su dimisión superó los 50. A lo largo del día de hoy, ya había 90, según ha adelantado The Telegraph. A ello hay que sumar que cuatro subsecretarios de Estado del Gobierno británico han presentado su dimisión y han reclamado públicamente la salida del primer ministro, Keir Starmer, en medio de una creciente crisis interna en el Partido Laborista tras los resultados de las elecciones locales celebradas la semana pasada en Reino Unido.

Las dimisiones afectan a responsables de distintas áreas del Ejecutivo y se producen después de un batacazo electoral en varios territorios, donde Reform UK, el partido que lidera Nigel Farage, logró convertirse en la fuerza más votada.

Una transición ordenada

La primera en anunciar su renuncia fue la hasta ahora secretaria de Estado de Descentralización, Fe y Comunidades, Miatta Fahnbulleh, que difundió en la red social X una carta dirigida a Starmer. Fahnbulleh reconoce el trabajo realizado por el Ejecutivo, pero sostiene que el Gobierno no ha actuado "con la visión, la rapidez y la ambición" necesarias para responder al mandato político recibido.

This morning I sent my letter of resignation to the Prime Minister. I urge the Prime Minister to do the right thing for the country and the Party and set a timetable for an orderly transition. pic.twitter.com/u5UArjv7uR — Miatta Fahnbulleh (@Miatsf) May 12, 2026

La laborista también reprocha al primer ministro decisiones como los recortes en servicios sociales y asegura que la ciudadanía ha perdido la confianza en su liderazgo. "El mensaje en las puertas de los hogares fue claro: usted, primer ministro, ha perdido la confianza y la credibilidad de la gente", afirma en la carta. También reclama "un calendario para una transición ordenada".

Resultados "catastróficos"

Poco después anunció también su salida la secretaria para las Víctimas y la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Alex Davies-Jones. En su carta, señala que los resultados electorales fueron "catastróficos" y pide al primer ministro adoptar "medidas audaces y radicales". Davies-Jones asegura que la ciudadanía ha hablado en las urnas y sostiene que el Gobierno debe responder a ese mensaje político. Además, insta a Starmer a fijar un calendario para abandonar el cargo "en interés del país".

La tercera dimisión fue la de Jess Phillips, secretaria de Estado para la Protección y la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Phillips afirma en su escrito que considera a Starmer "un hombre bueno", aunque añade que "eso no es suficiente". La dirigente laborista sostiene que el Ejecutivo no ha impulsado los cambios prometidos.

Por último -al menos hasta ahora-, el cuarto miembro del Gobierno en dimitir ha sido el secretario para la Innovación y la Seguridad en la Salud, Zubir Ahmed, que también ha pedido abiertamente la salida de Starmer. Ahmed asegura que la población británica ha perdido "irremediablemente" la confianza en el primer ministro y considera que su continuidad es "totalmente insostenible".