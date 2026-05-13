Los archivos de ovnis desclasificados por EEUU revelan avistamientos significativos en Europa
El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha iniciado la desclasificación de documentos relacionados con Fenómenos Anómalos No identificados prometida por el presidente Donald Trump con una serie de 162 archivos que incluyen fotos y videos que recogen avistamientos registrados desde la década de los cuarenta.
Entre los archivos desclasificados encontramos algunas imágenes impactantes, como esta composición realizada con una fotografía real del lugar del avistamiento con una superposición gráfica, generada por el Laboratorio del FBI, que ilustra los testimonios de las personas que dijeron ver un objeto aparentemente metálico de color bronce y forma elipsoidal, que “se materializa a partir de una luz brillante en el cielo, de 130 a 195 pies de largo, y desaparece instantáneamente", en septiembre de 2023.
Los archivos responden a avistamientos registrado fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del planeta, como este de un objeto volador de una forma similar a la de un balón de fútbol americano captado cerca de Japón en 2024. Algunos de ellos en Europa o países de Oriente Medio próximos a nuestro continente.
Especialmente llamativo es uno de los mensajes incluidos en el memorando del SHAEF (Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada) sobre "fenómenos nocturnos (foofighters)", cohetes antiaéreos, objetos cilíndricos no identificados y luces intermitentes, que incluyen múltiples referencias a las observaciones del 415.º Escuadrón de Caza Nocturna realizadas en 1945 en Alemania.
También resulta curioso un informe del FBI, fechado en 1957, en el que detalla la entrevista realizada a Wladyslaw Krasuski, quien relató haber visto un vehículo volador circular grande y de crecimiento vertical en 1944 cerca de un complejo militar alemán. Se comprobó que no tenía sus facultades mentales alteradas, señala.
De unos años más tarde, incluye un informe de inteligencia relativo a objetos voladores no identificados, que habrían sido avistados en noviembre de 1948 en Holanda, en el que se mencionan expresamente platillos volantes.
Por otra parte, se han desclasificado una serie de de vídeos de objetos no identificados que han sido vistos en Grecia. En entre ellos, uno de dos minutos y 57 segundos de duración que recoge las imágenes de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que captó en 2023 un UAP volando cerca de la superficie del océano, y haciendo múltiples "giros de 90 grados" a aproximadamente 80 millas por hora.
Captura de un video de 24 segundos de un fenómeno anómalo no identificado grabado en Grecia por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en octubre de 2023. El informe del testigo describe el aparato como pequeño y circular.
Captura del video que acompaña el informe que el Comando Central de los Estados Unidos presentó a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) sobre un fenómeno anómalo no identificado (UAP) captado en 2024 en Grecia. Un minuto y cinco segundos de grabación en los que aparece un aparato "en forma de diamante" que se mueve a aproximadamente 434 nudos y que solo era detectable mediante un sensor infrarrojo de onda corta (SWIR).
Resumen de la observación en 2016 de un Fenómeno Anómalo No Identificado (FANI) por parte de un piloto militar estadounidense cerca de Latakia, en la costa de Siria. Es decir, a poco menos de 120 kilómetros de Chipre. Según su testimonio, vio un objeto que volaba a baja altitud sobre el mar a aproximadamente 500 nudos en dirección sureste.
Aunque más lejanas, sin duda entre las fotografías que más expectación han generado se encuentran las tomadas por la NASA desde la luna, como esta tomada durante la misión Apolo 12 y que muestra un fenómeno no identificado en el horizonte, sobre la superficie del satélite. Eso sí, advierten, la imagen ha sido ligeramente modificada para facilitar la identificación de áreas específicas de interés.
Como parte de la revisión de materiales históricos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) en el marco del programa PURSUE, el Departamento de Vida Silvestre (DOW) ha abierto un caso para investigar esta imagen captada en diciembre de 1972, durante la misión Apolo 17, en la que se aprecian tres puntos en formación triangular en el cuadrante inferior derecho.