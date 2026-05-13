Los archivos de ovnis desclasificados por EEUU revelan avistamientos significativos en Europa

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Captura del video que acompaña el informe que el Comando Central de los Estados Unidos presentó a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) sobre un fenómeno anómalo no identificado (UAP) captado en 2024 en Grecia. Un minuto y cinco segundos de grabación en los que aparece un aparato "en forma de diamante" que se mueve a aproximadamente 434 nudos y que solo era detectable mediante un sensor infrarrojo de onda corta (SWIR).