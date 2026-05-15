Al menos 24 muertos en un bombardeo masivo de Rusia contra Kiev

Rusia lanzó en la madrugada del jueves un ataque con 56 misiles y 675 drones contra Kiev en el que han muerto al menos 24 personas y han resultado heridas otras 47, según el último balance publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Los fallecidos, entre los que hay tres niños, se encontraban en una zona residencial del barrio de Dárnitsia de la capital ucraniana que ha sido alcanzada por un misil.

El personal de emergencias ha examinado con perros rastreadores alrededor de 2.800 metros cuadrados de superficie y ha retirado más de tres mil metros cúbicos de escombros en la zona, encontrando los cuerpos de nuevas víctimas en las últimas horas.

Nuevo revés para los esfuerzos de paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que más de 20 sitios de la capital han resultado dañados en el ataque. Entre ellos se incluyen edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.

Con esta matanza, la esperanza de paz se desvanece. "Estas no son, desde luego, las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin", ha aseverado Zelenski. "Es importante que los aliados no guarden silencio ante este ataque".