El Vaticano avisa a la Fraternidad San Pío X: su "acto cismático" de julio conllevará la excomunión

Después de semanas de tensión y de intentos de diálogo fallidos, el pulso entre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre como una asociación tradicionalista en rechazo frontal a las aperturas doctrinales del Concilio Vaticano II) y el Vaticano se ha endurecido debido a las consagraciones episcopales anunciadas para el próximo 1 de julio, y que reabren formalmente el cisma iniciado hace casi cuatro décadas.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el cardenal Víctor Manuel Fernández, ha advertido que dichas ordenaciones episcopales carecen del correspondiente mandato pontificio y suponen "un acto cismático" por el que serán excomulgados según establece la ley de la Iglesia, tal y como señala el comunicado difundido por la Santa Sede, en el que se reafirma "lo ya comunicado" en las últimas semanas tras el fracaso de las conversaciones entre ambas partes.

Asimismo, el texto recuerda expresamente la advertencia formulada por San Juan Pablo II tras las históricas consagraciones ilegítimas de Écône en 1988: "Este gesto constituirá 'un acto cismático'", cita el Vaticano a partir del motu proprio Ecclesia Dei. Además, insiste en que "la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y comporta la excomunión establecida por el derecho de la Iglesia".

León XIV ha querido mantener abierta hasta el último momento la puerta de la reconciliación para evitar la ruptura definitiva, retomando el diálogo como hicieron Benedicto XVI y Francisco. "El Santo Padre continúa rezando para pedir al Espíritu Santo que ilumine a los responsables de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a fin de que reconsideren la gravísima decisión que han tomado", concluye el comunicado.

Una comunicación de la Santa Sede que surge como respuesta al desafío lanzado por los 'lefebvrianos', quienes el pasado febrero ratificaron su intención de nombrar prelados sin el permiso del papa León XIV, alegando un "estado de necesidad" para la supervivencia de su congregación tradicionalista.

En un intento de diálogo entre el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y los responsables lefebvrianos para explorar posibles soluciones canónicas, la condición planteada por Roma era clara: suspender las consagraciones. La respuesta de la Fraternidad fue negativa, incluso su superior general, Davide Pagliarani, defendió que el desacuerdo doctrinal con el Vaticano sigue siendo "insalvable", acusando a Roma de utilizar la amenaza de sanciones mientras hablaba de diálogo. Se trata de un conflicto que no gira únicamente en torno a la liturgia tradicional o a cuestiones disciplinares, sino al rechazo lefebvriano a aspectos centrales del Concilio Vaticano II, especialmente en materia de libertad religiosa, ecumenismo y relación entre Iglesia y actualidad.

Según el derecho canónico sólo el Papa, o alguien con su autorización expresa, puede consagrar nuevos obispos. Por tanto, cualquier ordenación que se haga sin ese permiso, llamado "mandato pontificio", se considera ilegítima y acarrea la excomunión automática tanto del obispo que consagra como del que es consagrado.

Marcel Lefebvre desafió al Vaticano y consagró a cuatro obispos sin permiso de Juan Pablo II, que no dudó en excomulgarle en 1988 junto a los obispos que ordenó sin autorización pontificia, abriendo una crisis que se extiende hasta hoy. En 2009, Benedicto XVI levantó la excomunión a los obispos sobrevivientes en un intento de tender puentes y atraer al grupo de vuelta a la plena comunión con la Iglesia, si bien nunca llegó a concretarse. Francisco, durante el Jubileo de la Misericordia, concedió a los sacerdotes de la Sociedad la facultad de confesar y absolver válidamente a los penitentes. Por su parte, León XIV ha dado algunas señales de apaciguamiento, al permitir en la basílica de San Pedro una misa tridentina en latín, muy limitada en tiempos de Francisco.

Hoy quedan vivos dos de los obispos consagrados en 1988, y si participan de las nuevas ordenaciones de julio, serían excomulgados por segunda vez.