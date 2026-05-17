Evacuadas 30.000 personas en Alemania tras encontrar una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin estallar

Unas 30.000 personas han sido evacuadas en la ciudad alemana de Pforzheim, en el estado de Baden-Wurtemberg, después del hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial, según ha confirmado la Policía local.

El artefacto, identificado como una bomba tipo HC-4000 de 1,8 toneladas, fue localizado durante unos trabajos de construcción en la zona este de la ciudad, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Stuttgart. La mayoría de su carga es material explosivo, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de seguridad.

Las autoridades han establecido una zona de exclusión de 1,5 kilómetros de radio mientras equipos especializados trabajan en su desactivación, prevista para este mismo domingo.

Desalojo masivo y operativo de seguridad

Durante la madrugada, la Policía y los bomberos han recorrido la zona afectada para verificar que todos los residentes habían abandonado sus viviendas antes de proceder a la desactivación del artefacto. El operativo ha movilizado a efectivos de emergencias que han supervisado el desalojo completo del perímetro de seguridad.

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Aunque las autoridades municipales habían señalado inicialmente que no existía un "peligro inmediato para la población", se decidió activar el protocolo de emergencia debido al tamaño y características del artefacto.