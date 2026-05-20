El influencer español Sergio Fuentes, conocido en internet como Sergio Favda o directamente como el 'rey de OnlyFans', dedicado a gestionar cuentas de modelos de contenido erótico en la plataforma OnlyFans, ha abandonado Andorra y ha trasladado su residencia fiscal a Dubái ante el temor de que la futura reforma del Código Penal andorrano termine considerándolo oficialmente un proxeneta.

"Yo no quiero defenderme de nada. Solo voy donde puedo brillar y si no me quieren en Andorra me voy a otro sitio", asegura Fuentes en declaraciones recogidas por El País.

El Gobierno andorrano prepara una reforma legal que pretende equiparar determinados servicios sexuales digitales con la prostitución tradicional. La medida no prohibirá la pornografía ni penalizará a las modelos que generen contenido, pero sí pondrá el foco sobre quienes organicen, promocionen o cobren por intermediar en ese negocio, que podrían enfrentarse a penas de entre dos y cinco años de prisión.

Y ahí encaja de lleno el negocio de Fuentes. De hecho, el propio influencer había presumido públicamente de gestionar cuentas de decenas de modelos de OnlyFans a cambio de quedarse entre el 30% y el 50% de sus ingresos.

Él rechaza la etiqueta de proxeneta y se presenta como un simple experto en marketing digital. "Mi trabajo es exclusivamente de mercadotecnia", sostiene. Según su versión, él solo ayuda a las creadoras de contenido a conseguir clientes y crecer dentro de la plataforma.

En cualquier caso, Fuentes ya ha optado por una salida clásica entre grandes fortunas de internet: hacer las maletas rumbo a Dubái antes de que llegue el problema judicial. Porque una cosa es mudarse por impuestos... y otra muy distinta quedarse esperando una posible condena penal.