La UE baraja enviar a Draghi o Merkel para negociar la paz en Ucrania con Putin

La guerra de Ucrania, iniciada tras la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022, parece enquistada. Por tanto, una vez que se agota la vía militar, se hace necesario recurrir a la diplomacia y la negociación para alcanzar una salida pactada del conflicto. En este sentido, según una exclusiva publicada por Financial Times, la Unión Europea se estaría preparando para iniciar las conversaciones con el régimen de Vladímir Putin. Según este mismo medio, la UE estaría barajando como posibles enviados a Angela Merkel y Mario Draghi.

Al respecto, Financial Times asegura que "los gobiernos de la UE están debatiendo si el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, o la excanciller alemana, Angela Merkel, podrían representar al bloque en posibles negociaciones con Vladímir Putin". De hecho, este medio incide en que "los ministros de Asuntos Exteriores debatirán sobre los méritos de los posibles candidatos en una reunión de la UE que se celebrará en Chipre la próxima semana, después de que Washington y Kiev expresaran su apoyo a que Europa dialogue con el presidente ruso sobre la guerra en Ucrania".

¿Quién negociará con Putin?

Según las informaciones publicadas por Financial Times, el Gobierno de EEUU ha trasladado a los países de la UE que "no se opone a que Europa dialogue con Putin en paralelo a las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos", sobre todo dada la actual situación de la administración de Donald Trump, que se encuentra centrada en la guerra de Oriente Medio.

Tal y como recuerda Financial Times, en el año 2022 la UE decidió interrumpir la comunicación formal tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, "ahora el bloque teme que la falta de avances en las conversaciones lideradas por Estados Unidos —principalmente debido a las inflexibles exigencias territoriales del líder ruso, que Kiev ha rechazado— haya dejado a Europa al margen y vulnerable a un acuerdo en términos desfavorables".

En este contexto, el bloque europeo se encontraría en un debate interno acerca del nombramiento de un enviado conjunto para negociar con Rusia. Así las cosas, Draghi y Merkel serían los dos candidatos con mayor apoyo. No obstante, Financial Times detalla que "otros gobiernos han propuesto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y a su predecesor, Sauli Niinistö, como posibles candidatos".

De hecho, de acuerdo con este mismo medio, "según una persona informada sobre las conversaciones, se están llevando a cabo debates entre las capitales sobre este tema a distintos niveles, y existe la posibilidad de que se celebren conversaciones formales entre los líderes de la UE en una cumbre en junio". Así, recuerdan que el pasado martes Volodímir Zelenski aseguró que se había reunido con su ministro de Asuntos Exteriores para hablar sobre las negociaciones con Rusia, además de "la posible representación de Europa en este proceso".

Con todo, Financial Times también incide en que "la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE también incluirá debates sobre qué exigiría Europa en una relación posterior al conflicto con Rusia, qué líneas rojas tienen para un posible acuerdo en Ucrania y cuáles serían sus requisitos previos para iniciar cualquier diálogo con el Kremlin".