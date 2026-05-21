Condenadas Air France y Airbus por homicidio involuntario en el accidente del vuelo Río-París

El tribunal de apelación de París ha condenado a las compañías Airbus y Air France al pago de 225.000 euros cada una por un delito de homicidio involuntario. Esta decisión judicial está vinculada a su implicación en el siniestro ocurrido el 1 de junio de 2009, cuando una aeronave que cubría la ruta entre Río de Janeiro y la capital francesa se precipitó al océano Atlántico, lo que provocó el fallecimiento de las 228 personas que iban a bordo.

Con este fallo, la Justicia francesa revoca la sentencia dictada en primera instancia en abril de 2023. En aquella ocasión, ambas entidades empresariales habían sido absueltas, una determinación que generó una profunda indignación entre los familiares de las víctimas. Contrariamente a ese primer dictamen, la Fiscalía gala sí que había solicitado en la fase de apelación que se impusieran penas contra el fabricante y el operador de la aeronave.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza encargada del caso argumentó que las dos compañías resultan culpables al no haber desplegado las medidas suficientes para evitar el siniestro. Se trata de una de las mayores catástrofes registradas en la historia reciente de la aviación comercial. El dictamen se produce casi 17 años después de unos hechos que tuvieron su origen en un fallo técnico. Concretamente, el dispositivo de medición de velocidad del avión, conocido como tubo Pitot, llegó a congelarse en pleno vuelo.

Como consecuencia directa de dicha avería, la tripulación en la cabina de mando comenzó a recibir informaciones erróneas sobre la navegación. Esa cadena de imprecisiones culminó con el avión estrellándose en el Atlántico, a una distancia aproximada de 1.000 kilómetros de las costas de Brasil. El tribunal concluye que la empresa constructora no ofreció un instrumento con las garantías de seguridad indispensables para su correcto funcionamiento en condiciones adversas.

Por otro lado, la sentencia también recrimina al operador del vuelo una carencia grave en la preparación de su plantilla. Según esgrimió la presidenta del tribunal, la aerolínea no facilitó la formación necesaria a los pilotos y al resto de la tripulación para poder hacer frente a una emergencia de estas características. "No estaban preparados para afrontar una situación así", aseveró la magistrada, quien también subrayó que existió una falta de información flagrante por parte de la empresa.

Durante todo el proceso judicial, tanto en primera instancia como en la apelación, una de las principales estrategias de la defensa había consistido en responsabilizar de la tragedia a los pilotos, que también perdieron la vida en el accidente. Sin embargo, la resolución actual descarta la teoría del error humano como causa principal. La jueza puntualizó que los profesionales se toparon con un fallo instrumental extraordinariamente complejo y muy difícil de gestionar en tiempo real.

El pasaje del trágico vuelo estaba compuesto por ciudadanos de múltiples nacionalidades, habiendo una mayoría de franceses, con 72 víctimas, además de 58 brasileños y 26 alemanes. Tras el accidente, las labores de búsqueda fueron extremadamente complicadas. De hecho, los equipos de rescate tardaron varios meses en localizar y recuperar los cuerpos y las cajas negras sumergidas en el lecho marino. La instrucción penal del caso se prolongó a lo largo de 13 años, evidenciando la enorme dificultad técnica del sumario.

Al inicio de esta vista de apelación asistieron los principales ejecutivos de las corporaciones implicadas, como Anne Rigail por la aerolínea y Guillaume Faury en representación de la empresa matriz aeronáutica. Ambos manifestaron su respeto y presentaron condolencias a los allegados, aunque en todo momento rechazaron asumir cualquier responsabilidad penal, atribuyendo el desastre a una cadena de circunstancias puramente desafortunadas.