Un alcalde polaco se rebela contra el reconocimiento de matrimonios homosexuales

El Gobierno de Polonia ha dado un paso para reconocer con efectos legales los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera del país, una medida que ya ha generado contestación en algunos municipios y ha reabierto el debate sobre los derechos LGTB en el país centroeuropeo.

El Ministerio de Digitalización ha publicado este viernes un reglamento que obligará a los registros civiles municipales a inscribir este tipo de uniones. La normativa, difundida en el Diario de Leyes y que entrará en vigor dentro de tres meses, llega después de que el Tribunal Supremo Administrativo obligara a reconocer una de estas uniones pese a las limitaciones técnicas alegadas por la Administración.

Según informa EFE, uno de los primeros en rebelarse contra la medida ha sido Łukasz Filipowicz, alcalde de Zakopane, localidad del sur de Polonia de unos 25.000 habitantes. El regidor ha asegurado a la agencia Pap que su ayuntamiento no aplicará el reglamento por considerar que contradice la Constitución polaca. Además, ha justificado su rechazo apelando a "la tradición" y "la fe" católica.

El desafío de un alcalde

La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. El ministro de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, ha defendido desde Varsovia que la nueva regulación será de obligado cumplimiento para todos los municipios y ha lanzado un mensaje directo a quienes se nieguen a aplicarla: "El tiempo de las humillaciones ha terminado".

El ministro también ha anunciado que la Administración ya ha adaptado sus sistemas informáticos para permitir la inscripción de matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero, un cambio técnico que hasta ahora servía como argumento para rechazar este tipo de solicitudes.

El Gobierno polaco ha optado por aprobar la medida mediante un reglamento ministerial y no a través de una ley, evitando así abrir un proceso de reforma constitucional o de modificación de las normas que actualmente definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

El precedente judicial

El detonante de este cambio administrativo fue el caso de Jakub Cupriak-Trojan y Mateusz Trojan, una pareja polaca que contrajo matrimonio en Berlín en 2018 y que posteriormente reclamó su reconocimiento en Polonia. Tras varios años de batalla judicial, el Tribunal Supremo Administrativo dio la razón a los demandantes hace apenas unas semanas y obligó a la Administración a registrar el enlace.

La resolución del alto tribunal se apoyó, además, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que establece que los Estados miembros deben reconocer este tipo de vínculos legales.

La polémica llega pocos meses después del cierre definitivo de las conocidas como "zonas libres de ideología LGBT", aprobadas desde 2019 por cerca de un centenar de municipios polacos. Aquellas resoluciones simbólicas provocaron un fuerte choque con Bruselas, que llegó a amenazar con bloquear 2.500 millones de euros en fondos europeos al considerar que vulneraban los derechos fundamentales.

La última de esas zonas fue eliminada en abril de 2025 tras varias sentencias judiciales que las calificaron como un ataque a la dignidad humana.