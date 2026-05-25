Escándalo en París: cien colegios investigados por abusos y violaciones a menores

El sistema educativo público de París afronta una grave crisis por la proliferación de denuncias por violencia física y sexual contra menores en el ámbito escolar y extraescolar. La magnitud del caso ha provocado una masiva respuesta judicial, policial y asociativa ante lo que las familias consideran un problema estructural. Según recoge el medio EuroNews, desde el 1 de enero, 78 agentes del servicio escolar y extraescolar han sido suspendidos —31 por motivos sexuales—, sumándose a las 46 suspensiones de 2025. Las asociaciones advierten que esto es solo la punta del iceberg.

El impacto social se refleja en casos como el de la hija de Marie, quien relató que a los cuatro años fue encerrada en una habitación del colegio Faidherbe por dos monitores, quienes le bajaron las braguitas, le azotaron el trasero y la amenazaron con una escopeta para que no lo contara. Ante la acumulación de hechos, la Fiscalía de París investiga a más de un centenar de centros (84 escuelas infantiles, una veintena de primarias y diez guarderías).

La desconfianza crece en los chats de padres, especialmente hacia las actividades extraescolares, un pilar de la conciliación gestionado por el Ayuntamiento y menos regulado que las horas lectivas. El pasado 20 de mayo, una operación policial en la escuela infantil Saint-Dominique se saldó con 16 detenidos de entre 18 y 68 años —entre ellos monitores y responsables municipales— por delitos que incluyen 'violaciones de menores', 'agresiones sexuales a menores' y 'violencia contra menores'.

Barka Zerouali, portavoz del colectivo #MeTooEcole (creado en noviembre de 2025), califica la situación como "el comienzo de la tormenta" y denuncia que la Brigada de Protección de Menores está desbordada: "Es un verdadero escándalo de Estado, que no está asumiendo sus responsabilidades". El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha cambiado la postura de la anterior gestión de Anne Hidalgo, criticada por su pasividad. Grégoire ha presentado un plan de 20 millones de euros y evalúa el retorno a la semana escolar de cuatro días para evitar la actual fragmentación de los horarios de los monitores, cuya baja remuneración y alta rotación impiden generar entornos de confianza.

La portavoz de #MeTooEcole insiste en la exigencia de las familias hacia la Administración: "Nosotros dejamos a los niños en la escuela por la mañana, no en el périscolaire o en otra cosa. Y esperamos que aprendan a leer, a escribir, a descubrir el mundo. No que se encuentren solos en un baño con un monitor que le toca las partes íntimas o que le viola (...) . Nosotros no estamos en contra de los monitores, pero queremos que haya suspensiones inmediatas cuando haya dudas sobre uno de ellos. Si un niño habla, hay que escucharle".

El colectivo ha convocado una manifestación ante el Tribunal de París por el inicio del juicio contra un monitor de la escuela Alphonse-Baudin. Jérôme, padre de una de las víctimas, recuerda cómo descubrió los abusos de su hija de tres años y medio tras la advertencia de otro progenitor: "Fue el comienzo de un drama y de una gran cólera". Además, critica que el monitor suspendido "podría trabajar en otra provincia, o en unas colonias de verano", lamentando: "En el Ayuntamiento de París les da todo igual".

Como consecuencia, muchos padres están optando por la educación privada, poniendo en cuestión el modelo de la escuela pública tradicional.