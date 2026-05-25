Francia se plantea suspender la inmigración tres años: "Hemos llegado al límite"

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha planteado la posibilidad de suspender durante tres años la entrada de inmigrantes, incluso aquellos que lo hagan de forma legal, al considerar que el país ha alcanzado su "límite" en materia de capacidad de integración y asimilación. Las declaraciones se han publicado en una entrevista concedida a Le Journal du Dimanche.

El responsable de Justicia ha afirmado que "hemos llegado al límite de nuestra capacidad de integración y asimilación" y ha defendido la necesidad de revisar el modelo migratorio actual en Francia. En este contexto, ha llegado a plantear "el fin de la inmigración tal como se concibe hoy".

Reforma constitucional y otras posibles decisiones

Entre las medidas expuestas por Darmanin figura la posibilidad de suspender durante tres años la entrada de inmigrantes, incluyendo los que acceden al país de forma legal. La propuesta se enmarca en un conjunto de reformas que buscan redefinir el sistema migratorio francés.

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El ministro ha planteado además una reforma de la Constitución francesa para permitir la introducción de cuotas vinculantes de inmigración. En la actualidad, este sistema funciona en Francia de forma indicativa, pero el ministro propone que pase a ser obligatorio.

Darmanin también ha avanzado otras medidas relacionadas con la política migratoria. Entre ellas, plantea que determinados permisos de residencia no den derecho automático a la reagrupación familiar.

Asimismo, propone condicionar la concesión de visados a la aceptación por parte de los países de origen de las obligaciones vinculadas a la expulsión de ciudadanos en situación irregular en Francia y establecer cuotas migratorias reales.

En el ámbito de las expulsiones, el titular de Justicia ha expresado su voluntad de acelerar los traslados de personas extranjeras detenidas hacia sus países de origen. Darmanin ha manifestado que se debe situar la cuestión migratoria en el centro del debate político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.