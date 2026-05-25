León XIV publica su primera encíclica "Magnifica Humanitas": defensa de la vida, condena el aborto y riesgos de la IA

El papa León XIV ha publicado este lunes 25 de mayo su primera encíclica, titulada Magnifica humanitas, en la que aborda la "preservación de la humanidad en la era de la inteligencia artificial". El documento está fechado el 15 de mayo de 2026, una fecha simbólica que coincide con el 135 aniversario de la publicación de la encíclica social Rerum novarum, promulgada por el papa León XIII en 1891.

El Papa ha participado personalmente en la presentación del texto ante los medios de comunicación, un hecho bastante inusual en las costumbres de la Santa Sede y que ha incluido una declaración institucional y la bendición del propio Papa.

Una encíclica (del latín encyclia y del griego egkyklios, que significa "envolver en círculo") es una carta magisterial del Papa sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo y "a todas las personas de buena voluntad". Esta encíclica "sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial" está dividida en cinco capítulos, más una introducción y una conclusión.

Magnifica humanitas parte de una premisa: la tecnología no es una "fuerza antagónica respecto a la persona", ni "un mal en sí misma". Sin embargo, "no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza". De ahí el llamamiento del Pontífice a "construir en el bien" y a "permanecer humanos", siguiendo la lógica de la corresponsabilidad valiente, de la subsidiariedad, de la comunión, para que "el mundo pueda reconocer... en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar".

El primer capítulo —Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio— repasa la Doctrina Social de la Iglesia en el magisterio reciente y en el Concilio Vaticano II, poniendo de relieve "su carácter dinámico". Lejos de ser "un manual de principios y normas que aplicar", la DSI es más bien "un camino de discernimiento comunitario", una "teología de la comunión en la historia" que orienta la lectura de los acontecimientos a la luz del Evangelio. León XIV recuerda el pensamiento de sus predecesores. En sus respectivas épocas, cada sucesor de Pedro "ha puesto de relieve diferentes aspectos de un único patrimonio: la dignidad de la persona, el valor del trabajo, la destinación universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad".

En el segundo capítulo, enumera los fundamentos y principios de la Doctrina Social de la Iglesia: entre los primeros, incluye la dignidad de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Es necesario recordarlo, ya que "la presión de nuevas ideologías y de determinados intereses muy poderosos" puede reducir a la persona a "un recurso que se usa y se explota" o a "lo que realiza o produce". Por el contrario, "la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere ni se merece, ni necesita ser demostrada".

Un segundo fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia es la inviolabilidad de los derechos humanos, entre los cuales el primero es el derecho a la vida "desde la concepción hasta su final natural": a este respecto, León XIV define el aborto provocado, el asesinato de inocentes y la eutanasia como "decisiones gravemente ilícitas".

León XIV señala cinco principios: el primero es el bien común, "forma social de la dignidad reconocida a cada uno". El segundo se refiere a la destinación universal de los bienes. León XIV insiste en la necesidad de que los conocimientos y las tecnologías no se concentren en manos de unos pocos, alimentando la brecha entre los incluidos y los excluidos de la revolución digital. De ello se derivan el tercer y el cuarto principio, la subsidiariedad y la solidaridad, "principio y virtud" que se opone a la indiferencia y tiene en cuenta a los pueblos y a las generaciones futuras. El quinto principio es la justicia social: en la era digital, debe garantizar a todos un acceso equitativo a las oportunidades, proteger a los más frágiles, combatir el odio y la desinformación, someter a control público el uso de los datos y las tecnologías, "de modo que el criterio no sea solo el lucro, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos".

León XIV señala en los migrantes, los refugiados y los desplazados un "banco de pruebas decisivo" en este ámbito: la forma en que la sociedad los trata demuestra "si la idea de justicia está guiada por el miedo o por la fraternidad". De ahí el llamamiento tanto a custodiar "el derecho a la esperanza" de quienes se ven obligados a partir, garantizándoles vías seguras y legales, una acogida digna y la integración; como a promover "el derecho a quedarse" de cada uno en su propia tierra en paz y seguridad, abordando "las causas profundas" de las migraciones.

El Pontífice entiende que estos principios están dirigidos no solo a la sociedad, sino también a la Iglesia, llamada a "un examen de conciencia": el Papa exhorta a "depurar las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que producen desigualdades, opacidad y prevaricaciones". La invitación es a escuchar a las "víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia", ya que ello "forma parte integrante de un camino de justicia, que comprende el reconocimiento del daño, la reparación justa y la prevención".

El tercer capítulo —Técnica y dominio. La grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA— entra de lleno en el tema de la inteligencia artificial. La tecnología más potente no es necesariamente la mejor: la IA puede imitar y simular al hombre, pero no posee conciencia moral, empatía, capacidad afectiva, relacional ni espiritual. Por lo tanto, es necesario abordar la IA con sobriedad y vigilancia, manteniendo la claridad sobre las responsabilidades de todas sus etapas (accountability) y apostando por políticas y marcos jurídicos adecuados, una supervisión independiente y la educación de los usuarios. Sobre todo, se necesita un código ético sometido a criterios de justicia social compartida, porque "no sirve una IA más moral si esa moral la deciden unos pocos".

León XIV insiste en "desarmar la IA" para sustraerla de la lógica de la competencia militar, económica y cognitiva; para romper la equivalencia entre poder técnico y derecho a gobernar; para sustraerla de los monopolios e impedir que domine al ser humano. Esta tarea es ética, técnica y ecológica porque la IA "ya es el entorno en el que estamos inmersos y el poder con el que debemos contar".

Magnífica y, sin embargo, herida, la humanidad "no debe ser sustituida ni superada". La tecnología puede aliviar sus sufrimientos y abrirle nuevas posibilidades, pero no debe negarla en lo que le es propio: "la capacidad de relación y de amor". Ante la IA, la verdadera alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos formas de construir el progreso: al servicio de la persona y de los pueblos o de las lógicas de poder. Una elección que nos concierne a todos: "la construcción de Babel o la de Jerusalén", las dos "ciudades" del hombre y de Dios señaladas también por san Agustín, comienza por cada uno.

En el cuarto capítulo — Custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad — considera la verdad como un bien común y un elemento esencial de la democracia. El Papa señala algunos instrumentos: transparencia en los criterios de selección de contenidos, protección de los datos personales, un periodismo serio basado en la argumentación y la verificación, una nueva conciencia en el uso "correcto y crítico" de la IA, la integración de los conocimientos. También se exige a la Iglesia una comunicación transparente y leal, sobre todo en los casos de injusticias y abusos. Es fundamental el llamamiento a una alianza educativa renovada para que en los jóvenes no se apague "el deseo de hacer preguntas" a causa de máquinas perfectas que hacen parecer inútil el pensamiento humano. "Debemos educarnos en el ayuno de la IA", subraya León XIV, eliminando las desigualdades en el acceso a la educación y apostando por la escuela como lugar donde se aprende a "buscar y amar la verdad" y se enseña lo que lo digital no puede dar: "tiempo compartido para aprender y relaciones fiables".

En la "cuarta revolución industrial" que representa la transición digital, el Pontífice destaca la importancia de proteger la dignidad y el valor del trabajo. La transformación digital debe gestionarse de antemano mediante criterios sociales estables, formación accesible y continua para los trabajadores y responsabilidad empresarial.

En la encíclica destaca, además, la referencia a la familia, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer: es "bien social primario", "célula fundamental e insustituible de toda organización comunitaria", que debe apoyarse también mediante políticas laborales que favorezcan la estabilidad y ritmos humanos, de modo que se garantice el justo equilibrio de vida y se proteja esa "capacidad de construir el futuro" que hace generativa a la sociedad.

Por último, el tema de la libertad humana, que hay que proteger contra la dependencia y la mercantilización. Es urgente reforzar la libertad interior de cada uno y hacer frente al riesgo del control social derivado de la recopilación masiva de datos y del uso de sistemas algorítmicos.

León XIV subraya que "la Iglesia renueva su firme condena contra toda forma de esclavitud, trata y mercantilización de las personas" y reitera que no reaccionar o tolerar estas "graves violaciones de la dignidad humana" significa, de hecho, "hacerse cómplice". Al mismo tiempo, el Papa pide "sinceramente perdón" por el retraso con el que la Iglesia, en el pasado, condenó "el flagelo de la esclavitud".

En el quinto y último capítulo —La cultura del poder y la civilización del amor—, León XIV dirige su mirada hacia la guerra: "La revolución digital está modificando la gramática de los conflictos" y, sin un enfoque ético, las decisiones sobre la vida y la muerte de las personas serán cada vez más impersonales, considerándose el recurso a la fuerza como una "opción inmediata y viable". En la base de todo hay una "cultura del poder" que normaliza la guerra y la rehabilita como "instrumento de política internacional", favoreciendo el rearme. León XIV reitera que —sin perjuicio del derecho a la legítima defensa en su sentido más estricto— es necesario superar la teoría de la "guerra justa", promoviendo más bien el diálogo, la diplomacia y el perdón.

El Papa lamenta el crecimiento de la industria bélica, la carrera armamentística nuclear y la aparición de nuevos actores armados —entre ellos los yihadistas— que pretenden perpetuar los conflictos como fuente de poder y de ingresos. Es contundente, además, la advertencia contra el uso de armas relacionadas con la IA, ya que "no existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable".

La cultura del poder surge también de la crisis del multilateralismo y del surgimiento de un "multipolarismo desordenado y conflictivo" en el que prevalece la desconfianza hacia el otro. La fuerza del derecho se sustituye por el derecho del más fuerte; las lógicas del poder prevalecen sobre la construcción de la paz, relegada a un segundo plano, y las instituciones creadas para custodiar el destino común de los pueblos se encuentran ahora debilitadas, sin que se reconozca su autoridad moral. A este respecto, el Papa auspicia para la ONU y para el sistema político internacional "reformas profundas" que superen la actual crisis de valores en favor del verdadero bien común.

Hoy se libran guerras "híbridas" que abarcan los ámbitos económico, financiero e informático, aprovechando la desinformación y el miedo para influir en la opinión pública y presentar el aumento del gasto militar como la "única respuesta" a un futuro incierto. Pero todo esto no es más que un "falso realismo", una irresponsable Realpolitik que siembra en las conciencias y en las culturas la resignación ante una guerra ineludible y califica la paz de utopía.

El cristiano está llamado a responder a esta cultura del poder construyendo "la civilización del amor": la gracia, de hecho, no elimina el conflicto como por arte de magia, sino que genera "una resistencia activa al mal y una sorprendente creatividad en el bien". Cada uno, en su ámbito de acción, está llamado a elegir entre alimentar la lógica de la fuerza o custodiar la paz, frenando la deshumanización con pequeños actos de fidelidad y tenacidad.

Por último, relanzar el diálogo pasando de una cultura del poder a una cultura de la negociación. También es decisivo "el diálogo entre las religiones", portador de un mensaje de paz. "Quien utiliza el nombre de Dios para legitimar el terrorismo, la violencia o la guerra, traiciona su rostro: luchar en nombre de la religión significa, en realidad, golpear a la propia religión". Por su parte, la diplomacia de la Santa Sede utiliza "el principio evangélico de la misericordia" como criterio concreto de la acción política. De ahí deriva la exhortación a la oración, porque la paz proviene ante todo de Dios.

Al concluir la encíclica, el Pontífice invita a los fieles a vivir las nuevas tecnologías a la luz del Evangelio, siguiendo "un itinerario de vida cristiana sobrio y exigente", para que, incluso en la era de la IA, todos puedan dar testimonio de "la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios".