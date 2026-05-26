Alemania planta cara a Rusia tras los daños a su televisión en Kiev

Crece la indignación en Europa tras el ataque de Rusia a Kiev con misiles balísticos, incluido el Oreshnik, con un alcance que puede superar los 5.000 kilómetros. El ataque con unos 600 drones de largo alcance y 90 misiles, entre ellos este misil hipersónico de medio alcance, mató al menos a cuatro personas e hirió a un centenar. El Kremlin alegó que se trataba de una "represalia" por un ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en Lugansk que según Moscú habría matado a 21 personas.

El uso del misil hipersónico, que Rusia utiliza por tercera vez en la guerra, llegó acompañado de nuevas amenazas del Gobierno ruso. El lunes, la portavoz de Exteriores avisó de que los ataques continuarían, dejó la puerta abierta a que siguieran usando esta arma e instó a los diplomáticos extranjeros a abandonar Kiev.

Bruselas y varios países europeos rechazaron las amenazas con una respuesta especialmente firme de Alemania, que se vio afectada por el ataque: los misiles afectaron a la sede de la televisión pública ARD y también a la de la Deutsche Welle.

El Gobierno alemán ha convocado al embajador ruso en Berlín, Serguéi Nechaev, para transmitirle que seguirán apoyando a Kiev, según ha confirmado el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul: "No nos dejaremos intimidar por amenazas y seguiremos apoyando firmemente a Ucrania". "Ataques contra hospitales, escuelas y estudios de televisión alemanes, así como llamamientos a nuestra embajada para abandonar Kiev: Rusia apuesta por las amenazas, el terror y la escalada", señaló el Gobierno alemán.

Wir haben #Russland heute deutlich gemacht: Wir lassen uns durch Drohungen nicht einschüchtern und werden die #Ukraine 🇺🇦 weiter kraftvoll unterstützen. 2/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 26, 2026

Tod & Zerstörung in der #Ukraine, darunter Krankenhäuser & TV-Studios, zeigen: #Putins Terror kennt keine Grenzen – wir müssen sie ihm aufzeigen: 🇩🇪 Vorschlag zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦, den ich in der #NATO eingebracht habe, wollen wir umsetzen – dazu sind alle gefragt. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 25, 2026

El estudio de la ARD en Kiev quedó parcialmente destruido por la onda expansiva de uno de los misiles, según explicó su director, Vassili Golod, que señaló que no había habido heridos. "Nuestros compañeros están acostumbrados a informar en circunstancias excepcionales y harán todo lo posible por seguir informando sobre la guerra de agresión rusa y sus antecedentes en esta difícil situación, para que el público alemán reciba de primera mano la información más importante desde Ucrania", señaló la directora de la cadena.

En cuanto a las instalaciones de la Deutsche Welle, sufrieron daños menores.