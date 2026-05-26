Un tren arrolla un minibús escolar y deja varios muertos en Bélgica

Varias personas, incluidos menores, han fallecido este martes tras registrarse una fuerte colisión entre un tren de pasajeros y un minibús de transporte escolar en la localidad de Buggenhout, situada en el norte de Bélgica. El suceso ha movilizado rápidamente a los equipos de rescate y a las fuerzas de seguridad para atender a los afectados. La compañía operadora de la infraestructura ferroviaria del país, Infrabel, así como diversos medios de comunicación locales, han sido los encargados de confirmar los primeros detalles del caso.

Según las informaciones preliminares, el accidente se ha producido después de que el vehículo escolar irrumpiera en las vías en un momento en el que el paso a nivel se encontraba completamente cerrado. El alcalde del municipio, Geert Hermans, ha explicado en unas declaraciones recogidas por el diario flamenco Het Laatste Nieuws que el minibús procedía de una calle adyacente y se adentró en el trazado ferroviario pese a que las barreras y las señales luminosas funcionaban correctamente.

El violento impacto tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local, coincidiendo con el horario de entrada a los centros educativos y un momento de intensa afluencia en las carreteras. Ante la magnitud de la emergencia, se han desplazado de inmediato al escenario de los hechos múltiples servicios de emergencia, entre los que se incluyen varias dotaciones de bomberos y numerosas ambulancias preparadas para proceder a la estabilización, evacuación y atención de los afectados.

Las circunstancias exactas que han propiciado esta colisión continúan siendo objeto de una profunda investigación por parte de las fuerzas de seguridad belgas. La invasión de pasos a nivel con las barreras bajadas representa una de las principales causas de siniestralidad en las diferentes redes ferroviarias europeas. Por ello, las instituciones insisten en sus campañas de concienciación para recordar que el respeto a la señalización es vital, dado que la distancia de frenado de un convoy impide detener la maquinaria a tiempo para esquivar un obstáculo repentino.

Durante las próximas jornadas, la toma de declaración a los testigos presenciales, así como el análisis de los restos del vehículo y de los posibles sistemas de seguridad de la vía, serán determinantes para esclarecer por qué se optó por ignorar el cierre del perímetro. Mientras tanto, la prioridad absoluta de los servicios de urgencia se centra en lograr la pronta recuperación de los estudiantes y del personal que permanece hospitalizado tras el impacto.