La Policía británica se disculpa por esposar a un joven apuñalado porque su asesino lo llamó racista

El trágico asesinato de Henry Nowak, un estudiante de 18 años, ha destapado las letales consecuencias de la corrección política en el Reino Unido. La Policía del condado de Hampshire ha tenido que emitir una humillante disculpa pública tras reconocer que, mientras el joven se desangraba hasta la muerte, los agentes decidieron esposarlo. El motivo de tan incomprensible actuación policial fue que el homicida, un hombre de origen sij, se inventó que estaba sufriendo un delito de odio.

Los hechos, ocurridos en la ciudad de Southampton en diciembre de 2025, han concluido ahora con la condena a cadena perpetua del responsable, Vickrum Digwa, de 23 años. El asesino asestó cinco puñaladas a Nowak utilizando un shastar, un cuchillo ceremonial que los varones sijs pueden portar legalmente por motivos religiosos. Una de las heridas, profunda y directa al pecho, resultó letal para el agredido.

Lejos de auxiliar al estudiante de finanzas de origen polaco, el entorno del asaltante montó una farsa para encubrir el crimen. El hermano de Digwa llamó a los servicios de emergencia denunciando un supuesto altercado racista sin mencionar en ningún momento el uso de armas blancas. Por su parte, la madre del agresor, Kiran Kaur, que ha sido condenada por encubrimiento, recogió el cuchillo y lo ocultó en su domicilio.

Cuando las patrullas llegaron a la escena, el padre del homicida permanecía de pie junto a Nowak, que agonizaba en el suelo, asegurando a los agentes que el chico "estaba fingiendo". Sometidos a la presión de una denuncia por discriminación racial, los policías dieron absoluta credibilidad a la familia sij. Procedieron a tratar al agredido como un peligroso delincuente, colocándole las esposas y acusándole de proferir insultos xenófobos, ignorando los evidentes signos de que perdía la vida por una hemorragia interna.

Apenas tres minutos después, el joven perdió el conocimiento. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad británicas se percataron de la gravedad de la situación, retiraron los grilletes e intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Las pruebas toxicológicas posteriores y un vídeo grabado por el propio fallecido momentos antes de la agresión desmontaron la burda mentira del atacante y demostraron que Nowak no estaba bajo los efectos del alcohol ni profirió ninguna clase de consigna racista.

El escandaloso caso ha provocado una profunda indignación social ante la deriva de unas instituciones policiales aparentemente más preocupadas por no ofender a las minorías que por preservar la seguridad ciudadana. El subcomisario jefe de la Policía de Hampshire, Robert France, ha manifestado a los medios estar "profundamente arrepentido" de que en sus últimos momentos de consciencia el joven fuera esposado. Sin embargo, estas palabras oficiales no han logrado mitigar la indignación ciudadana. Elon Musk ha ofrecido a la familia financiar una denuncia contra los agentes de policía.