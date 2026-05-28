Registran la sede del Partido Socialista de Portugal en Lisboa

La Policía Judicial portuguesa lleva a cabo una operación de la Unidad Nacional de Lucha contra la Corrupción por la que ya se han efectuado cinco detenciones y se han presentado cargos contra 37 personas y se van a ejecutar 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros lugares de Lisboa, Mafra, Oeiras y Coimbra. Entre ellos, el de la sede del Partido Socialista de Portugal en la capital lusa, que se está realizando este jueves.

Se investiga la posible comisión de delitos de abuso de poder y participación económica en transacciones comerciales, relacionados con la adjudicación de diversos contratos por parte de ayuntamientos y consejos parroquiales, lo que –señala el comunicado de la Policía Judicial– supone una "clara violación de las normas legales aplicables" y "causa un daño evidente a las finanzas públicas".

Para el desarrollo de la 'Operación Imergente' se han movilizado alrededor de 400 inspectores y expertos de la unidad. Los detenidos, cuatro de ellos por delitos menores y el otro por posesión ilegal de armas, serán puestos a disposición del Tribunal Penal Central de Lisboa para su primer interrogatorio judicial y la aplicación de medidas coercitivas.

Balones fuera del PS

Desde el Partido Socialista de Portugal han emitido otro comunicado en el que confirman el desarrollo de las "diligencias" de la Policía Judicial en su sede, pero destacan que estas están "relacionadas con actividades que son atribuidas a uno de sus trabajadores".

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 O Partido Socialista confirma que a Polícia Judiciária está na Sede Nacional do Partido Socialista, a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores. O Partido Socialista não é, como tal, visado pela… — psocialista (@psocialista) May 28, 2026

La formación política "no es, como tal, el objetivo de la investigación", destacan. No obstante, ha añadido, "como es su deber, el Partido Socialista está cooperando con la Policía Judicial en todo lo que se le solicita para asegurar el buen desarrollo de las investigaciones y respetando los principios y reglas del Estado de Derecho".