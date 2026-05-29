La Asamblea Nacional ha derogado oficialmente el llamado "Código Negro", un edicto de 1685 que convirtió a miles de personas esclavizadas en simples "propiedades inmuebles" y que, para sorpresa de muchos, nunca había sido eliminado de forma expresa del ordenamiento jurídico.

La decisión, aprobada por unanimidad este jueves, pone fin al marco legal impulsado en tiempos de Luis XIV para regular la esclavitud en las colonias francesas. No solo se anula el texto original, sino también todas las disposiciones que garantizaban su aplicación. Además, el Parlamento ha pedido al Gobierno un informe detallado sobre el impacto de las leyes coloniales y sus consecuencias a largo plazo en los territorios y poblaciones afectadas.

Durante el debate, el diputado Max Mathiasin, impulsor de la iniciativa, subrayó que la permanencia del Código Negro era más que una anomalía jurídica: una herida simbólica aún abierta. "Contrariamente a la creencia popular, si bien la esclavitud fue abolida definitivamente en 1848, el 'Código Negro' nunca ha sido derogado expresamente y persiste en lo que yo llamaría la sombra de nuestro ordenamiento jurídico", ha expresado durante el debate el promotor de la legislación.

Mathiasin defendió que la derogación debe formar parte de un proceso más amplio de memoria histórica. En su intervención, advirtió que cuestiones como las reparaciones por la esclavitud requieren un análisis profundo que va más allá de esta medida legislativa. El Código Negro establecía que las personas esclavizadas eran consideradas "bienes inmuebles", susceptibles de compraventa, y legitimaba castigos severos, incluso la pena de muerte, en casos de desobediencia o intento de fuga.

La iniciativaLa medida, que ya fue apoyada por el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando fue presentada por Mathiasin ante la comisión de leyes de la Asamblea, llega 25 años después de la ley Taubira, que reconoció la trata de esclavos y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. También coincide con un contexto internacional marcado por el renovado debate sobre la memoria colonial. El pasado marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que califica la esclavitud transatlántica como uno de los crímenes más graves de la historia, debido a su "magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas".