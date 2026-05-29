La OTAN avisa a Rusia tras el impacto del dron en Rumanía: "Estamos listos para defender cada palmo de la Alianza"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los representantes de la Unión Europea han condenado este viernes el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, y han asegurado que el incidente supone una nueva escalada del conflicto por parte de Moscú.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha expresado la "absoluta solidaridad con Rumanía" y que "la OTAN está lista para defender cada palmo del territorio de la Alianza". "Continuaremos fortaleciéndonos para disuadir y defendernos contra cualquier amenaza, drones incluidos", ha apuntado. También ha acusado a Rusia de utilizar "civiles e infraestructura civil como objetivo". Al mismo tiempo, ha afirmado que la Alianza "seguirá apoyando a Ucrania en su defensa contra la agresión de Rusia".

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

De la OTAN a la UE

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la guerra de agresión de Rusia "ha traspasado una línea más" tras alcanzar "una zona densamente poblada de Rumanía" y causar víctimas civiles "en territorio de la Unión Europea".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado la solidaridad de las instituciones europeas con Rumanía y ha asegurado que Bruselas continuará reforzando su capacidad de disuasión y seguridad, especialmente en la frontera oriental de la Unión. Ha afirmado que "la escalada de Rusia en territorio de la UE es temeraria e irresponsable". "Condeno enérgicamente esta violación del espacio aéreo nacional de Rumanía y del Derecho Internacional. La UE se mantiene unida para intensificar la presión sobre Rusia mediante sanciones y el refuerzo de nuestras capacidades de defensa", ha señalado.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha asegurado que el impacto del dron constituye "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo". Ha recordado que "hace tiempo que dejó de respetar las fronteras" y ha sostenido que no se puede permitir que Moscú "viole el espacio aéreo europeo con impunidad".

El dron impactó en un edificio residencial

El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Galati, situada cerca de la frontera con Ucrania. Según ha informado la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron alcanzó el décimo piso de un edificio de apartamentos.

La carga explosiva detonó completamente tras el impacto y provocó un incendio en el inmueble. Las autoridades confirmaron que dos personas sufrieron heridas leves y que hubo que evacuar a 70 residentes del edificio afectado. Además, el Ministerio de Defensa rumano informó de que desplegaron dos aviones de combate F-16 desde la base militar de Fetesti después de detectarse actividad aérea cercana a la frontera.