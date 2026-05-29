Medvedev amenaza a Europa tras el impacto de un dron en Rumanía: "Los sueños en paz se han acabado"

El expresidente ruso Dimitri Medvedev ha lanzado este viernes una amenaza velada a la población europea tras el impacto de un dron en territorio de Rumanía, un incidente atribuido a Moscú que ha dejado dos heridos. El episodio marca además un precedente al afectar directamente a un país miembro de la OTAN y de la UE.

El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa ha advertido de que "los sueños en paz se han acabado" para los ciudadanos europeos. También ha señalado directamente a los dirigentes comunitarios como responsables de la escalada del conflicto.

"Permaneced vigilantes y no os extrañéis por nada", escribió Medvedev en redes sociales antes de añadir: "Pero ya sabéis a quién preguntar por qué". El dirigente ruso sostuvo además que lo ocurrido es consecuencia de la decisión "unilateral" de las autoridades europeas de "incorporarse a la guerra con Rusia".

Primera reacción oficial

Aunque evitó reconocer expresamente la autoría rusa del ataque, Medvedev sí vinculó el incidente con la guerra de Ucrania además de con la posición adoptada por las autoridades europeas frente a Moscú.

Según informa Europa Press, el impacto tuvo lugar durante la pasada madrugada en la ciudad rumana de Galati. Se trata de un incidente extremadamente grave, ya que es la primera vez que hay constancia de heridos por el impacto de un dron participante en la guerra de Ucrania contra un Estado miembro de la UE y socio de la OTAN.

Por el momento, Medvedev ha sido el único alto cargo ruso que se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el Kremlin ha avanzado que el presidente ruso, Vladimir Putin, comparecerá este viernes, aunque sin concretar la hora, previsiblemente para abordar lo ocurrido en Galati.

El portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, ha confirmado esa futura intervención del mandatario en una jornada marcada por la tensión generada por el impacto del dron en territorio rumano.