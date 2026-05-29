Meloni exige a la UE blindar las fronteras ante el brote de ébola en África

Europa vuelve a mirar a sus fronteras con preocupación. El repunte del virus del ébola en África central ha encendido las alarmas en el seno de la Unión Europea, donde Italia ha dado el primer paso para impulsar una respuesta coordinada que evite fisuras en el control sanitario.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha remitido una carta a los principales responsables de las instituciones comunitarias en la que reclama reforzar la vigilancia fronteriza mediante criterios comunes. El objetivo es claro: gestionar de forma homogénea tanto las llegadas directas como indirectas procedentes de las zonas afectadas por el brote.

El mensaje ha sido enviado al presidente de turno de la UE, Nikos Christodoulides, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En él, Meloni pide "la máxima atención" ante la evolución epidemiológica en la República Democrática del Congo y Uganda.

Italia quiere que esta cuestión se aborde al más alto nivel político. Por ello, ha propuesto incluir la gestión de fronteras en la agenda del próximo Consejo Europeo, previsto para los días 18 y 19 de junio de 2026. Como paso previo, el Ejecutivo italiano apuesta por acelerar la coordinación entre socios comunitarios a través de una videoconferencia de ministros de Sanidad la próxima semana, así como en el Consejo EPSCO del 16 de junio, donde se definirán las prioridades operativas.

Italia ya ha activado medidas internas

En paralelo, Roma ya ha activado medidas a nivel interno. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con Protección Civil, ha puesto en marcha protocolos específicos de vigilancia y control para viajeros procedentes de las regiones afectadas.

🦠 La OPS realizó una sesión técnica con los Estados Miembros de las Américas sobre la evolución del brote de #Ébola asociado al virus Bundibugyo en África. Se abordaron temas de preparación, diagnóstico y manejo clínico.

Ver Alerta Epidemiológica: https://t.co/6xrVOGMX2J — OPS/OMS (@opsoms) May 22, 2026

Además, este mismo fin de semana, un equipo de expertos del Instituto Spallanzani viajará a Kinshasa para prestar apoyo técnico, suministrar material sanitario y reforzar la vigilancia epidemiológica sobre el terreno, en un intento de contener el brote en origen y evitar su expansión.