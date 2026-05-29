Un dron ruso impacta contra un edificio de viviendas en Rumanía y deja dos heridos leves

La guerra iniciada por el régimen de Moscú a las puertas de Europa ha vuelto a dejar sentir sus efectos en territorio de la Alianza Atlántica. En la madrugada de este viernes, un dron ruso ha impactado directamente contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, situada a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania. El vehículo no tripulado se estrelló contra el décimo piso del bloque de viviendas y, según han confirmado las autoridades del país balcánico, su carga explosiva detonó por completo, provocando un aparatoso incendio en el inmueble.

La Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía procedió de inmediato a asegurar el perímetro y coordinar las tareas de rescate. Como consecuencia de la explosión y el posterior fuego, los equipos de emergencia tuvieron que evacuar a unas 70 personas que se encontraban en el interior del edificio. Afortunadamente, el impacto se ha saldado sin víctimas mortales, aunque dos residentes sufrieron heridas de carácter leve y tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario cercano. "Los residentes permanecen evacuados hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, incluida la estructura del edificio", ha asegurado el jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia, Raed Arafat.

La incursión de la aeronave enemiga activó de inmediato los protocolos de defensa aérea de Rumanía. Ante la detección de aparatos sobrevolando las proximidades de su espacio aéreo, el Ministerio de Defensa emitió una alerta de emergencia y ordenó el despegue de dos aviones caza F-16. Las aeronaves de combate partieron a la 01:19, hora local, desde la base militar de Fetesti con la máxima operatividad. Según precisó el propio ministerio, los pilotos tenían "autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta", evidenciando la firmeza de Bucarest ante cualquier violación de su soberanía territorial.

Tras extinguir el incendio, un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana y un equipo de investigadores especializados en explosivos se desplazaron al lugar de los hechos para recabar pruebas y evaluar los daños. La ciudad de Galati, asentada a orillas del río Danubio, se encuentra en un enclave estratégico por su proximidad a las fronteras de la República de Moldavia y de la propia Ucrania. Esta ubicación la expone recurrentemente a los daños colaterales de la ofensiva militar que Rusia dirige contra la infraestructura civil ucraniana.

De hecho, el Gobierno rumano había informado previamente sobre una intensa oleada de ataques nocturnos con drones perpetrados por las fuerzas invasoras contra objetivos en territorio ucraniano. Este incidente subraya una vez más la irresponsabilidad de la campaña militar ordenada por el Kremlin, que no duda en operar a escasos kilómetros de los límites de la OTAN, poniendo en riesgo directo la vida de ciudadanos de países aliados y desafiando constantemente los mecanismos de defensa y disuasión de Occidente.