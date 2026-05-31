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Caos absoluto en Francia: más de 400 detenidos y siete policías heridos tras la victoria del PSG en Champions

París concentró la mayoría de los arrestos, con 283 personas capturadas. Hubo saqueos en quince ciudades y un agente está grave en Agen.

Libertad Digital
París concentró la mayoría de los arrestos, con 283 personas capturadas. Hubo saqueos en quince ciudades y un agente está grave en Agen.
Europa Press

La celebración del triunfo del París Saint-Germain frente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones (Champions League) derivó en una noche de graves disturbios en toda Francia. Lo que debía ser un festejo deportivo se transformó rápidamente en episodios de violencia callejera y vandalismo que han dejado un saldo de al menos 416 personas detenidas en distintos puntos del país, según los datos oficiales.

La capital del país fue el principal foco de los altercados. La Prefectura de Policía de París confirmó que 283 de esos arrestos se han producido en sus calles. Durante la madrugada, hasta 20.000 personas llegaron a concentrarse en la emblemática avenida de los Campos Elíseos. Ante la masiva afluencia, las fuerzas de seguridad tuvieron que desplegar distintos operativos para controlar a las masas, que también protagonizaron incidentes en barrios como Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, compareció en una rueda de prensa a las 01:30 horas, recogida por medios locales como el diario Le Parisien, para actualizar el balance de daños. Durante su intervención, confirmó que siete policías han resultado heridos en el transcurso de los enfrentamientos. Uno de los agentes se encuentra en estado grave tras sufrir una caída durante los graves altercados registrados en la localidad de Agen.

El vandalismo ha dejado una notable huella en el mobiliario urbano de la capital. A lo largo de la noche, un quiosco fue incendiado y múltiples vehículos sufrieron importantes destrozos. La tensión alcanzó uno de sus picos cuando varios grupos de radicales intentaron aproximarse a una comisaría en el distrito VIII de París, viéndose los agentes obligados a intervenir para dispersarlos. Además, se produjo una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot.

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En los aledaños del Parque de los Príncipes, el estadio del club parisino, cerca de un millar de personas tuvieron que ser contenidas tras la retirada de varias barricadas improvisadas. En los registros preventivos y durante los dispositivos de seguridad, los agentes se incautaron de 24 bengalas y un centenar de morteros pirotécnicos.

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Los actos vandálicos y los choques con la Policía no se limitaron al área metropolitana de París. El propio ministro del Interior reconoció que se han registrado escenas de saqueo en unas quince ciudades de toda Francia. En localidades como Grenoble y Toulouse se registraron lanzamientos de artefactos pirotécnicos contra las fuerzas del orden y la destrucción de escaparates en diversos establecimientos comerciales.

Ante la previsión de que la victoria deportiva desencadenara este tipo de violencia, el Ministerio del Interior había blindado el país con un despliegue preventivo de 22.000 policías y gendarmes, 8.000 de ellos asignados en exclusiva a París y su área metropolitana. Las autoridades habían subrayado la necesidad de actuar con "capacidad de respuesta, compromiso y firmeza", aunque el dispositivo no logró evitar por completo el caos provocado por los alborotadores.

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