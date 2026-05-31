Caos absoluto en Francia: más de 400 detenidos y siete policías heridos tras la victoria del PSG en Champions

La celebración del triunfo del París Saint-Germain frente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones (Champions League) derivó en una noche de graves disturbios en toda Francia. Lo que debía ser un festejo deportivo se transformó rápidamente en episodios de violencia callejera y vandalismo que han dejado un saldo de al menos 416 personas detenidas en distintos puntos del país, según los datos oficiales.

La capital del país fue el principal foco de los altercados. La Prefectura de Policía de París confirmó que 283 de esos arrestos se han producido en sus calles. Durante la madrugada, hasta 20.000 personas llegaron a concentrarse en la emblemática avenida de los Campos Elíseos. Ante la masiva afluencia, las fuerzas de seguridad tuvieron que desplegar distintos operativos para controlar a las masas, que también protagonizaron incidentes en barrios como Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, compareció en una rueda de prensa a las 01:30 horas, recogida por medios locales como el diario Le Parisien, para actualizar el balance de daños. Durante su intervención, confirmó que siete policías han resultado heridos en el transcurso de los enfrentamientos. Uno de los agentes se encuentra en estado grave tras sufrir una caída durante los graves altercados registrados en la localidad de Agen.

La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée après un départ de feu sur les quais de seine. Situation toujours très tendue dans ce secteur.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/89XVXjfRho — Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026

La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG. Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

🇫🇷 PARÍS HA CAIDO Tras la obtención de la Champions League por parte del PSG, París se ha convertido en zona de guerra. Acá vemos las consecuencias de la cobardía de los líderes europeos. pic.twitter.com/yogDbgWXKJ — Dani Lerer (@danilerer) May 30, 2026

Il est 2h30 du matin et les tensions se poursuivent aux pieds de la Tour Eiffel à Paris. La police tente de disperser les derniers groupes de supporters.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/I5HtUhL4tF — Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026

Gros affrontements en cours près du àParc des Princes. Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d'artifice et projectiles.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/tHHxQ5wkeh — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

El vandalismo ha dejado una notable huella en el mobiliario urbano de la capital. A lo largo de la noche, un quiosco fue incendiado y múltiples vehículos sufrieron importantes destrozos. La tensión alcanzó uno de sus picos cuando varios grupos de radicales intentaron aproximarse a una comisaría en el distrito VIII de París, viéndose los agentes obligados a intervenir para dispersarlos. Además, se produjo una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot.

En los aledaños del Parque de los Príncipes, el estadio del club parisino, cerca de un millar de personas tuvieron que ser contenidas tras la retirada de varias barricadas improvisadas. En los registros preventivos y durante los dispositivos de seguridad, los agentes se incautaron de 24 bengalas y un centenar de morteros pirotécnicos.

Los actos vandálicos y los choques con la Policía no se limitaron al área metropolitana de París. El propio ministro del Interior reconoció que se han registrado escenas de saqueo en unas quince ciudades de toda Francia. En localidades como Grenoble y Toulouse se registraron lanzamientos de artefactos pirotécnicos contra las fuerzas del orden y la destrucción de escaparates en diversos establecimientos comerciales.

Ante la previsión de que la victoria deportiva desencadenara este tipo de violencia, el Ministerio del Interior había blindado el país con un despliegue preventivo de 22.000 policías y gendarmes, 8.000 de ellos asignados en exclusiva a París y su área metropolitana. Las autoridades habían subrayado la necesidad de actuar con "capacidad de respuesta, compromiso y firmeza", aunque el dispositivo no logró evitar por completo el caos provocado por los alborotadores.