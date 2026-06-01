Una brutal explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Malta deja dos heridos y una columna de humo de 300 metros

Un tremendo susto ha sacudido a primera hora de este lunes a la isla de Malta. Una potente explosión en la fábrica de fuegos artificiales Ta' Lourdes, situada en una zona agrícola de la localidad de Naxxar, en la costa norte de la isla mediterránea, ha provocado el pánico entre los vecinos, ha dejado dos heridos leves y ha causado cuantiosos daños materiales en los edificios colindantes.

La primera detonación se registró alrededor de las 06:30 de la mañana (hora local), un horario clave que, según han confirmado las autoridades policiales, ha evitado una auténtica tragedia, ya que en ese momento ningún operario de las instalaciones pirotécnicas se había incorporado a su puesto de trabajo en el primer turno.

Sin embargo, el estallido inicial fue seguido minutos después por una segunda deflagración muchísimo más potente. La onda expansiva hizo vibrar los edificios de los alrededores, reventó los cristales de numerosas viviendas y generó una inmensa columna de humo negro y polvo que alcanzó, según testigos presenciales, unos 300 metros de altura, siendo visible a varios kilómetros a la redonda.

"Como si un martillo del tamaño de un camión golpeara mi casa"

La violencia del siniestro, que provocó detonaciones en cadena de miles de artefactos pirotécnicos durante horas, despertó sobresaltados a los residentes de la zona. Edward Mercieca, un vecino afincado en las inmediaciones de la fábrica, describió el impacto al diario local Times of Malta: "Tuve la impresión de que alguien había cogido un martillo del tamaño de un camión y había golpeado la pared de mi casa".

A pesar de la espectacularidad de las imágenes que rápidamente han inundado las redes sociales, los únicos afectados directos han sido dos hombres de 47 y 67 años, residentes en la Bahía de San Pablo. Ambos se encontraban trabajando en unos campos y explotaciones ganaderas adyacentes a la fábrica en el momento del estallido y tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Mater Dei con heridas leves y síntomas de shock.

Investigación abierta

Hasta el lugar de los hechos se desplazó de urgencia un amplio despliegue del Departamento de Protección Civil, la policía maltesa, los servicios sanitarios y miembros de las Fuerzas Armadas de Malta, quienes continúan trabajando en asegurar el área y evaluar los daños estructurales de los inmuebles afectados por la lluvia de escombros. Las autoridades judiciales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.