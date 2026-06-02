El vídeo de la Policía esposando a un joven apuñalado indigna al Reino Unido: "No puedo respirar"

El vídeo grabado por una de las cámaras corporales de la Policía de Hampshire ha generado una profunda indignación en el Reino Unido, al mostrar los últimos momentos de consciencia del estudiante Henry Nowak. En la grabación se observa cómo los agentes priorizan arrestar al joven de 18 años, que se desangraba en el suelo, en lugar de auxiliarlo. La actuación policial se centró en detener a la víctima después de que su agresor lo acusara falsamente de un delito de odio.

Las duras imágenes captan a Nowak tendido en el asfalto, respirando con extrema dificultad y retorciéndose de dolor. Durante los angustiosos minutos que dura el vídeo, el joven llega a repetir hasta en nueve ocasiones "no puedo respirar" y advierte explícitamente a los agentes: "Me han apuñalado". Sin embargo, la respuesta que recibe por parte de uno de los policías presentes refleja una total incredulidad: "No creo que lo estés, amigo". Las fuerzas de seguridad ignoraron por completo las súplicas de un hombre herido de muerte.

El foco de la actuación policial se desvió hacia Vickrum Digwa, un sij de 23 años que acababa de asestar cinco puñaladas a Nowak con un cuchillo ceremonial de 21 centímetros. En el documento audiovisual se aprecia cómo Digwa engaña a los agentes afirmando que el estudiante, en estado de embriaguez, le había propinado un puñetazo, le había tirado el turbante y le había proferido insultos racistas. Basándose únicamente en este testimonio, y desatendiendo el rastro de sangre, los policías obligan a Nowak a levantarse y le esposan las manos a la espalda bajo la acusación de agresión. Cuando su asesino niega haberlo apuñalado, otra policía le contesta: "Ya lo sé, pero tenemos que comprobarlo". Sin embargo, se limitaron a subir levemente su camisa, ya que al estar esposado era difícil examinarlo más a fondo.

La cámara continúa grabando cómo el estado físico del joven se deteriora rápidamente debido a las graves hemorragias internas, que no eran evidentes a simple vista pero sí palpables por su comportamiento. Apenas tres minutos después de ser inmovilizado, el estudiante pierde el conocimiento y se desploma. Es en ese instante, no visible en el vídeo que se ha publicado hoy, cuando los agentes se percatan de la gravedad de la herida en el pecho, le quitan las esposas y comienzan a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

Este trágico desenlace ha suscitado un intenso debate sobre los actuales protocolos de las fuerzas del orden. La obsesión institucional por atender prioritariamente cualquier denuncia de carácter racista derivó en una negligencia fatal, al dar total credibilidad al testimonio del agresor por pertenecer a una minoría religiosa. La muerte de Nowak ha dejado en evidencia los peligros de aplicar criterios políticos frente a la realidad.

Cadena perpetua, pero puede salir a los 21 años

La frase que Henry Nowak repetía una y otra vez en sus últimos momentos antes de perder el conocimiento y morir es la misma que pronunció George Floyd: "No puedo respirar". Sin embargo, han tenido que pasar meses desde su muerte para que las circunstancias de su muerte hayan sido conocidas por la opinión pública británica.

Ha sido en el juicio en el que se ha condenado a su asesino a cadena perpetua con un mínimo de solo 21 años en prisión. Su madre también ha sido condenada por complicidad al esconder el arma del crimen, aunque aún no se conoce la sentencia. Tanto el asesino como su padre y hermano serán sometidos a otro proceso por posesión de armas.

La familia de la víctima ha calificado el trato policial de "inhumano y degradante". La hermana mayor de Henry, Olivia Nowak, calificó a su hermano en una declaración al tribunal como su "mejor amigo", afirmando que tenían "un vínculo indestructible": "una gran parte de mí murió con él". La Policía se ha disculpado por su actuación y se está llevando a cabo una investigación interna. Uno de los policías implicados ha dimitido; los otros tres siguen de servicio.

The fear of being called racist was greater than dealing with Henry Nowak's murder. We should respond to this with pure cold rage. Britain's historic way of life is being thrown away. pic.twitter.com/4N6vL76q1F — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 2, 2026

En una declaración en vídeo, el líder de Reform UK, Nigel Farage, ha asegurado que tal y como fue tratado Nowak quedó claro que para la Policía era más seria una acusación de racismo que un asesinato. Ha pedido al fiscal general que se revise el mínimo de 21 años de cárcel por ser demasiado leve. "La familia de Henry ha respondido de la forma más extraordinariamente digna. Pero sugiero que los demás respondamos con "pura y fría rabia", ha asegurado. "Todos los valores y los estándares de vida de un país libre donde todos somos tratados igual ante la ley se han arrojado a la basura".