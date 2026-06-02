Reino Unido prohíbe la entrada a los activistas antisemitas Cenk Uygur y Hasan Piker

El Gobierno del Reino Unido ha decidido denegar el acceso a su territorio al conocido activista de izquierdas turcoestadounidense Cenk Uygur, así como a su sobrino, el youtuber Hasan Piker. A través de un comunicado difundido por los medios locales, el Ministerio del Interior británico ha detallado que se ha procedido a cancelar la Autorización Electrónica de Viaje (AEV) a ambos. La justificación esgrimida por el Ejecutivo londinense señala expresamente que la estancia de Uygur y Piker en el país europeo "podría no ser beneficiosa para el bien público"

Es la misma razón por la que ha impedido entrar a varios activistas de derecha como la holandesa Eva Vlaardingerbroek o la española Ada Lluch. Incluso a Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad, que llegó a ser el más votado en las elecciones holandesas de 2023, le fue denegada la entrada en 2009. El veto impedirá que Uygur y Piker puedan participar en la edición europea del festival South by Southwest, un foro internacional que aúna el mundo de la empresa, la tecnología y la creación artística.

Uygur: "Es un honor haber sido incluido en la lista de enemigos de Israel"

La reacción de Uygur no se ha hecho esperar. Mediante sus perfiles en redes sociales, el presenter ha acusado a Londres de censurarle por sus críticas a Israel, llegando a cuestionar la vigencia de la libertad de expresión en suelo británico. En su queja, ha interpretado esta decisión como una muestra de "opresión contra los ciudadanos occidentales" ejercida por sus propios gobernantes para satisfacer los intereses de un tercer país. Sin embargo, la encargada de denegar las visas, la ministra del Interior Shabana Mahmood, ha participado en manifestaciones propalestinas.

Según Uygur, el veto migratorio se sustenta en uno de sus recientes comentarios, donde afirmaba que el Estado judío controla al Gobierno estadounidense gracias a unas supuestas donaciones que alcanzan al 94% de los miembros del Congreso. Donaciones que, por otra parte, no realizaría el Estado de Israel, sino judíos norteamericanos bajo el paraguas de la organización Aipac. Pese a la controversia generada, Uygur se ha reafirmado en sus posiciones extremistas: "Es un honor haber sido incluido en la lista de enemigos de Israel. Estoy muy orgulloso de haber luchado contra su genocidio. El poderoso Reino Unido teme los discursos que muestran quiénes son los responsables de esos crímenes de guerra, pero ninguna censura nos hará dejar de decir la verdad".

Por su parte, Piker también ha tratado de minimizar las acusaciones de antisemitismo. El youtuber ha recordado que el año pasado intervino en la sociedad de debate de la Universidad de Oxford, donde centró su discurso en advertir sobre los "peligros de confundir judaísmo y sionismo". Según su visión, desde aquella intervención las autoridades han detenido a manifestantes contrarios a Israel mientras muestran supuesta permisividad con el Ejército israelí.

Uygur y Piker, la extrema izquierda antisemita de EEUU

Ambos perfiles acumulan un largo historial de polémicas en el ámbito mediático. Cenk Uygur es el principal rostro e impulsor de The Young Turks, un exitoso espacio de orientación progresista en Youtube que le sirvió de plataforma para intentar postularse como candidato demócrata de cara a las últimas elecciones presidenciales sin ningún éxito.

Hasan Piker, que emite de forma habitual a través de Twitch, ha protagonizado numerosos escándalos por sus comentarios radicales, pero quizá el más de peso fue cuando se pudo ver que le daba descargas a su perro cuando este no aceptaba su papel de fondo de escenario y cometía el pecado capital, no de ladrar o interrumpir de algún modo al dueño, sino simplemente de moverse. Como la izquierda es como es en todas partes, aquello no solo no supuso su fin, sino que le dio una mayor visibilidad que le permitió ir ascendiendo hasta convertirse en una figura aceptada, respetada y emergente

Piker ha llegado a afirmar que la sociedad norteamericana "se merecía el 11-S" y ha declarado públicamente que preferiría votar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes que a Israel. Tampoco se ha cortado a la hora de insultar a la comunidad judía calificándola de "endogámica". Actualmente está siendo investigado por un viaje propagandístico a Cuba en el que podría haber violado las leyes norteamericanas.