Disturbios en Inglaterra por el doble rasero policial evidenciado por el asesinato de Henry Nowak

Las calles del sur de Inglaterra han sido escenario de graves enfrentamientos. Al menos once policías han resultado heridos en la noche del lunes después de que cientos de personas se congregaran ante la comisaría central de Southampton para protestar por la polémica respuesta de las fuerzas de seguridad ante el asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico que fue apuñalado por un joven de religión sij el pasado mes de diciembre.

El trágico desenlace de Nowak, un joven blanco de 18 años y ascendencia polaca, ha causado una profunda conmoción y una ola de indignación en todo el Reino Unido. El detonante de las protestas ha sido la difusión de unas imágenes captadas por las cámaras corporales de los propios agentes. En la grabación se observa cómo los efectivos policiales esposan al estudiante mientras este se encuentra tumbado en el suelo, desangrándose, y desoyen por completo sus quejas en las que advertía que acababa de ser herido con un arma blanca.

La escena resulta aún más dantesca al comprobar que, a escasos metros de la víctima, se encontraba el agresor, un varón de 23 años llamado Vickrum Digwa. Este individuo permanecía de pie, conversando con los policías y justificando su ataque bajo el pretexto de que el estudiante le había dedicado insultos racistas. Los agentes dieron credibilidad inicial al atacante, llegando a responder a Nowak con un negligente "No creo que sea así, amigo" cuando con voz débil repetía que había sido apuñalado y que no podía respirar. Minutos después, el universitario perdía la vida. Digwa fue condenado a cadena perpetua el pasado lunes, con un cumplimiento mínimo de 21 años de prisión.

Ante semejante escándalo institucional, cientos de ciudadanos salieron a la calle para denunciar la actitud de las autoridades. La manifestación, que contó con la presencia de figuras como Tommy Robinson y Laurence Fox, exigió a la Policía que se arrodillara en recuerdo de Henry Nowak, como hicieron hace seis años por George Floyd:

🚨 NOW: Stunning imagery in the UK as police *REFUSE* to kneel for 18-year-old slain white male Henry Nowak The massive crowd is YELLING: "ON YOUR KNEES! ON YOUR KNEES!" They won't do it. George Floyd? That was OK. He was black. Police aren't interested for a white man. The… pic.twitter.com/zQQ978XAyx — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 2, 2026

Sin embargo, la manifestación acabó derivando en incidentes violentos cuando algunos asistentes comenzaron a lanzar piedras, ladrillos y mobiliario urbano contra las fuerzas del orden. El saldo final dejó once agentes heridos, un perro policía lesionado y dos personas detenidas.

Bins and other projectiles have now been thrown at police officers policing the flash protest outside Southampton Central Police Station. Whilst I do not endorse violence, this is being seen by many as an inevitable reaction to the killing of our children. Our country is unsafe. pic.twitter.com/V0lvcDvQua — Young Bob (@YoungBobRB) June 2, 2026

El comisario de la Policía de Hampshire, Alexis Boon, ha emitido un comunicado condenando los incidentes y asegurando que la sociedad no puede aceptar estas "escenas de violencia". Asimismo, recordó que la actuación de los agentes la noche del crimen ya está siendo investigada por la Oficina Independiente de Conducta Policial, un organismo encargado de depurar las posibles negligencias de las fuerzas de seguridad.

La controversia ha escalado hasta las más altas esferas del Gobierno británico. El primer ministro, Keir Starmer, reconoció sentirse "indignado" ante las "angustiosas" imágenes y admitió que es imperativo investigar cómo las "acusaciones de racismo" influyeron de manera fatal en la toma de decisiones. Por su parte, el Consejo Nacional de Jefes de Policía ha anunciado la revisión de su llamado Plan de Acción contra el Racismo, una serie de directrices que, según numerosos críticos, establecen un peligroso sesgo favorable a las poblaciones no blancas, quebrando el principio de igualdad ante la ley.