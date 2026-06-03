'El País' critica a Kemi Badenoch por decir que la Policía debe tratar a todos por igual al margen de su raza

El brutal asesinato a puñaladas del joven británico Henry Nowak a manos de un hombre de origen sij ha conmocionado a la sociedad del Reino Unido. Mientras en Libertad Digital, en la medida de nuestras posibilidades, fuimos dando noticias sobre el asesinato de Henry Nowak y la indignación que provocaba en la sociedad británica, el apagón informativo sobre este crimen ha sido la tónica general en los principales medios progresistas españoles.

El caso más paradigmático ha sido el del diario El País, que pese a contar con un corresponsal permanente en la ciudad de Londres, ha mantenido un silencio sepulcral sobre el crimen hasta este mismo martes. La cabecera del Grupo Prisa solo ha considerado oportuno informar de la muerte de Nowak cuando ha podido instrumentalizar el caso para alzar la voz contra lo que llama "la ultraderecha de Farage".

No fue el juicio, ni la condena al asesino, el sij de 23 años Vickrum Digwa, ni los numerosos detalles que la prensa británica difundía minuciosamente lo que excitó repentinamente el celo de El País. Fue la reacción al vídeo que la Policía publicó este lunes, después de meses de que lo pidieran políticos y ciudadanos, de la cámara que llevaba uno de sus agentes, y en concreto la de Nigel Farage por "agitar el odio".

The fear of being called racist was greater than dealing with Henry Nowak's murder. We should respond to this with pure cold rage. Britain's historic way of life is being thrown away. pic.twitter.com/4N6vL76q1F — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 2, 2026

En una declaración en vídeo, el líder de Reform UK, Nigel Farage, aseguró que el vídeo dejó claro que para la Policía era más seria una acusación de racismo que un asesinato y pidió al fiscal general que se revise el mínimo de 21 años de cárcel por ser demasiado leve. "La familia de Henry ha respondido de la forma más extraordinariamente digna. Pero sugiero que los demás respondamos con 'pura y fría rabia'", aseguró. "Todos los valores y los estándares de vida de un país libre donde todos somos tratados igual ante la ley se han arrojado a la basura". Haciéndose eco del sentir de muchos británicos, afirmó que "el Reino Unido sufre una cultura de doble rasero, en la que los derechos de la población blanca pesan menos que los de las minorías étnicas".

El sesgo de esta cobertura ha llegado a nuevas cimas en el trato dispensado por El País a la líder de los conservadores británicos, Kemi Badenoch. Para el corresponsal del diario de Prisa, la tory "no ha podido evitar caer ella misma en la agitación al exigir a la Policía que trate del mismo modo a los ciudadanos de todas las razas". Y es que en una entrevista tras la publicación del vídeo, Badenoch afirmó que no quería oír hablar de Black Lives Matter ni de White Lives Matter: "Todo el mundo importa. Henry Nowak importa".

Watch in full: @KemiBadenoch's powerful response to the murder of Henry Nowak and the shocking police bodycam footage ⬇️ pic.twitter.com/jImoamWKgY — Conservatives (@Conservatives) June 2, 2026

Tras criticar a Nigel Farage por centrarse en lo que separa a los ciudadanos del país, Badenoch repitió que aunque en el país convivan muchas razas, el Reino Unido no debe ser multicultural, sino que lo que una a todos sea la cultura británica compartida. Y que debemos dejar de pretender que el racismo sólo ocurre en una dirección cuando todos podemos sufrirlo. Pero se ve que estas palabras por parte de una mujer negra de derechas son "agitación" para nuestro Pravda local.

Muchos ciudadanos han visto en este incidente la confirmación de que el Gobierno y la Policía tratan peor a los británicos blancos que a las minorías de otras razas y religiones. No sólo ningún agente implicado en el caso ha sido sancionado, sino que este doble rasero es obligatorio según documentos oficiales de la Policía británica, como denunció el "ministro del Interior en la sombra", el conservador Chris Philp, en el Parlamento de Westminster. Por esta razón hubo una manifestación este martes frente a la comisaría de Southampton que terminó con incidentes violentos en los que una docena de policías acabaron heridos. Y ese es el asunto que ha decidido tratar el corresponsal Rafa de Miguel en la segunda y hasta ahora última noticia publicada en El País sobre el asesinato de Henry Nowak.

Los hechos que no convienen a la narrativa progresista no existen para la gaceta del sanchismo. Sólo la reacción de "la ultraderecha".